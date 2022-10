Las flores preservadas de Roses to Love, un regalo perfecto y duradero

Las flores preservadas son especímenes 100 % naturales que han experimentado un tratamiento especial para mantener su frescura entre 1 a 5 años. Esta metodología se ha ido perfeccionando en los últimos años y gracias a ello ha ganando muchos seguidores.

Una de las firmas especializadas en estos productos es la española Roses To Love, que posee uno de los catálogos más completos en esta especialidad. Afirman que, gracias a las técnicas de hoy en día, se pueden lograr arreglos que perduran y que son un regalo perfecto para toda ocasión.

Muchas opciones con distintos significados La razón por la que las flores preservadas son adecuadas en muchas ocasiones es porque cada color y tipo de flor tiene un significado especial. De hecho, a diferencia de las flores tradicionales, el carácter ‘eterno‘ de las preservadas le dan un significado de perdurabilidad a los sentimientos que transmiten.

Aun así, tal y como ha ocurrido durante siglos con las flores tradicionales, las preservadas mantienen las connotaciones en función de sus colores y especie. El color rojo expresa por excelencia el amor sublime y la pasión, el más adecuado entre parejas.

Entre las amistades, sin embargo, el color más común es el rosado en sus distintas tonalidades. El rosa expresa el agradecimiento por un favor recibido o por simplemente mantener una relación de amistad durante mucho tiempo. Para este tipo de relación, otro color muy usado es el amarillo, sobre todo en las culturas occidentales.

Las flores de color blanco son ideales para las novias, ya que expresan la pureza y la lealtad que implica el lazo matrimonial. En los últimos tiempos, no solo se le regala a la contrayente sino a la pareja de novios. Las de color naranja sirven para felicitar a una persona que ha conseguido un logro profesional importante. Por su parte, las verdes son adecuadas para ofrecer buenos augurios a quien inicia un proyecto empresarial, debido a que expresan prosperidad.

Un mercado que no para de crecer El concepto de las flores preservadas se ha convertido en un fenómeno que no para de crecer. Según la empresa Roses To Love, la gente está asumiendo con mayor convencimiento que un arreglo con este tipo de flores es una buena inversión. Dicen que ahora no solo los particulares lo consideran un regalo perfecto, sino también las empresas.

Los expertos de la firma dicen que las metodologías actuales de preservación hacen que se requiera un mínimo mantenimiento para que duren mucho tiempo. Todo ello ha estimulado la creatividad de los floristas especializados en innovar con propuestas novedosas. En el caso de Roses To Love, tienen varias referencias para distintos momentos especiales.

Entre ellas, mencionan las colecciones Zafiro, Exclusive, París, Florencia, Mónaco e Infinity Gold. Todas tienen diseños exclusivos de cajas en diversos colores que enmarcan las más genuinas especies de flores seleccionadas de los mejores proveedores. La idea es que cada una de las propuestas exprese de la mejor manera el sentimiento hacia esa persona especial.