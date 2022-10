Recuperación de suelos, aguas y espacios contaminados

La contaminación producida por el vertido de petróleo y sustancias tóxicas en suelos y agua genera verdaderos desastres ecológicos con un impacto ambiental que puede durar décadas.

Si estos problemas no se tratan, se expone al planeta a altos niveles de destrucción acelerada, por lo que es necesario utilizar tecnologías que permitan frenar la contaminación. Vervictech presenta una solución innovadora con su gama de productos multienzimáticos que ayudan a recuperar el estado natural de suelos y aguas para lograr impactar positivamente al medioambiente.

Recuperar aguas y espacios contaminados es una necesidad urgente En la actualidad, existen diferentes fuentes de contaminación de espacios que ocasionan grandes daños al medioambiente, como los vertidos y derrames de petróleo y la contaminación proveniente de la actividad minera. Un claro ejemplo es la zona de Huelva, donde se encuentra uno de los vertederos de residuos industriales más extensos del mundo. Esta zona ha sido contaminada con una excesiva acumulación de fosfoyeso (residuo tóxico) produciendo grandes daños en cauces, ríos, suelos y un aumento de enfermedades en poblaciones aledañas. Esta problemática demuestra la urgente necesidad de combatir la contaminación que sectores como el minero y petrolero ocasionan, con soluciones reales y efectivas. En este sentido, Vervictech presenta una alternativa 100 % eficaz para el cuidado del medioambiente a través de productos poderosos en la limpieza de residuos. Estos están destinados a la biorremediación para ser usados en plantas de tratamiento de agua, vertederos y para limpiar suelos contaminados por metales pesados.

¿Cuáles son las características de los productos ecológicos de Vervictech? Vervictech dispone de productos para el cuidado del medioambiente diseñados para zonas contaminadas por metales, petróleo, basura, etc. PETRA-ZYME® es un biosurfactante natural multienzimático creado para limpiar y remover todo tipo de residuos incluyendo aceites, productos aceitosos y petróleo. Está recomendado para aplicarse en lugares de derrames, plantas de tratamiento y en oleoductos. Además, con su alta concentración de enzimas puede remover hidrocarburos contaminantes de aguas residuales industriales y eliminar metales pesados en aguas y suelos. Es un producto no inflamable, no tóxico, no explosivo ni corrosivo que no ocasiona daños en la salud humana ni animal, ni afecta la vida vegetal. Gracias a su alto poder de limpieza de residuos se puede reducir al mínimo el nivel de contaminación en 21 días, algo que según el proceso natural tardaría 10 años. Por otro lado, el VERBAC-ZYME® es un solvente natural creado para la eliminación de grasas y olores en desagües, depósitos de basura, pozos húmedos, sistemas sépticos, etc. Vervictech tiene disponibles estos productos en su catálogo, ofreciendo también asistencia especial para la aplicación de los mismos en caso de ser necesario.

Los interesados en conocer más sobre estos productos pueden solicitar información a la empresa por un formulario de contacto ubicado en la página web de Vervictech.