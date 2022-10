Opensaga y los beneficios de digitalizar una empresa pasándose al e-commerce Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de octubre de 2022, 13:10 h (CET)

En la última década, el cambio tecnológico ha transformado a empresas de todos los sectores que se han visto obligadas a incorporar nuevas herramientas para no quedar rezagadas.

Hoy en día, contar con presencia en internet y redes sociales y ofrecer un canal de venta digital, es fundamental para conseguir mejorar las ventas y el rendimiento de un negocio.

Además, según los especialistas de la agencia de marketing digital Opensaga, una vez que una empresa ha comenzado con su proceso de digitalización es posible adaptarse más rápidamente a los cambios que suceden en los mercados. Esta firma, que también se dedica al diseño web, al posicionamiento SEO y al desarrollo de tiendas de e-commerce, ofrece todos los servicios necesarios para digitalizar empresa.

Las ventajas de contar con una tienda digital Cada vez más personas optan por comprar desde sus dispositivos móviles, ya sea para no salir de casa o para ahorrar tiempo en desplazamientos. Por tanto, contar con un e-commerce es un factor que mejora la experiencia del usuario y que le ofrece más opciones para conseguir los productos que busca.

A su vez, estas tiendas funcionan y permanecen operativas las 24 horas los 365 días del año. Además, a través de distintos canales, es posible mantener una comunicación directa con el cliente para ofrecer un mejor servicio. En este sentido, los negocios digitales que ofrecen respuestas de manera rápida y solucionan eficientemente los episodios de crisis consiguen una mejor reputación.

Los mecanismos de recomendación continúan funcionando, tanto por el boca a boca como a través de las reseñas que se publican en internet. De esta manera, es posible conseguir clientes más fieles e incrementar las ganancias. Este último aspecto es siempre el objetivo final que se busca al digitalizar empresa. Es más, en algunos casos, la digitalización es un paso imprescindible para conseguir un alcance mayor y acceder a más clientes potenciales.

Opensaga ayuda en la creación de tiendas online Los sitios de e-commerce que desarrolla esta empresa siguen las últimas tendencias del comercio electrónico y están diseñadas para lograr un crecimiento en la facturación. Para comenzar, el equipo profesional de esta agencia realiza una auditoría y crea un proyecto a medida de cada emprendimiento. Además, cada cliente obtiene una solución personalizada para la que se emplean las plataformas que sean más adecuadas para su idea de negocio.

Por otra parte, para que una tienda sea exitosa es necesario tener en cuenta la optimización del sitio web y el posicionamiento SEO. No aparecer en los primeros resultados de buscadores como Google, Yahoo o Bing dificulta el crecimiento de un negocio.

Gracias a los servicios de Opensaga es posible digitalizar empresa y contar con una tienda de e-commerce para así comenzar a expandir la clientela y multiplicar las ventas.



