El Colmadito, una de las franquicias más accesibles ahora mismo a nivel económico

viernes, 14 de octubre de 2022, 12:48 h (CET)

Una de las decisiones más difíciles es elegir en qué mercado adentrarse, ya que hay un sinfín de alternativas que ofrecen oportunidades de crecimiento económico. Son muchas las personas que buscan franquicias rentables para poder emprender e independizarse a nivel financiero.

Ante esta realidad, el sector gastronómico es considerado uno de los más rentables. Destaca por tener mucha demanda a nivel global, ya que los ciudadanos nunca han renunciado a disfrutar de la buena comida y bebida. En este sentido, una de las opciones más accesibles en España es ser franquiciado de El Colmadito, un local de bocatería, cervecería y mucho más.

¿Por qué El Colmadito se perfila como una de las franquicias más rentables? El Colmadito es una de las franquicias más rentables actualmente. Una de las razones es que el importe de inversión es mínimo y el retorno de esta es rápido. En estos negocios, ofrecen una variada oferta gastronómica de calidad y a precios competitivos. Entre los platos que se venden destacan los bocadillos preparados con pan recién horneado, las ensaladas y las hamburguesas, entre otros. Asimismo, también ofrecen a sus clientes cerveza fresca, refrescos y vinos.

Para ser franquiciado de este restaurante no es necesario tener un negocio extremadamente amplio. Pueden ser desde 70 metros cuadrados en adelante. Tampoco es preciso ser experto en hostelería, ya que el equipo que forma parte de la franquicia proporciona un asesoramiento profundo para que el inversor pueda convertirse en un experto en la materia en el menor tiempo posible.

El canon de entrada de El Colmadito destaca por ser uno de los más bajos del sector. Adicionalmente, dan la opción de local llave en mano. No obstante, quienes lo prefieran, pueden realizar la obra por su cuenta, siempre y cuando se amolden al manual de la marca.

Cabe destacar que la franquicia ayuda al franquiciado con el mobiliario. Por otro lado, lo apoya en las acciones de marketing, publicidad y comunicación.

Una franquicia como El Colmadito es una buena alternativa para cualquier emprendedor Son muchas las ventajas de invertir en este tipo de negocio. En primer lugar, hay pocos riesgos relacionados con la inversión. Además, el desarrollo de la franquicia es un proceso rápido, por lo que estará en funcionamiento en un tiempo breve. Asimismo, tener un restaurante que forma parte de un grupo ya conocido se traduce en reconocimiento y prestigio inmediato.

Otra de las ventajas de las franquicias es que no hay que improvisar en ningún sentido, porque los procesos ya están debidamente establecidos. Sumado a eso, ya se conoce en profundidad al público objetivo, lo que facilita al 100% las acciones y las decisiones que hay que tomar.

Para que las personas tengan una idea, las probabilidades de éxito con una franquicia como El Colmadito son de un 80 %, esto según las estadísticas de apertura y permanencia. Para obtener mayor información sobre este modelo de negocio, las personas interesadas pueden encontrar toda la información necesaria en su página web.



