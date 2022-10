G. Bar crea para las novias los looks diferentes para su boda Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de octubre de 2022, 12:29 h (CET)

El momento más importante en la vida de una pareja es el día de su boda, por eso es fundamental cuidar cada detalle para que todo salga según lo deseado.

Una de las cosas más delicadas para las novias es la imagen que lucirán ese día, ya que además de combinar con el vestido, deben adecuarse al lugar y al momento del día en el que se realiza el evento. Para lograr encontrar el tándem perfecto, la red internacional de bares de belleza G.Bar ofrece un servicio de maquillaje y peinado para novias, ideal para lograr el look perfecto para la boda.

¿Por qué es importante el recogido y el make up en el estilo de la novia? Dos de los puntos que determinarán cómo se verá y sentirá la novia en el día de su boda son precisamente estos. Resulta esencial que ella se sienta cómoda y a gusto con el estilo elegido, puesto que será el centro de todas las miradas y su look quedará inmortalizado en las fotos y vídeos de la boda. Además, es fundamental elegir un estilo que se adecúe no solo a los rasgos faciales de la novia, sino también al tipo de vestido escogido para la ocasión.

Asimismo, en las bodas celebradas de día es habitual llevar un maquillaje más claro y el cabello semirecogido o suelto, mientras que para la noche el make up se intensifica y los recogidos o con trenzas fashion toman el relevo. Lo ideal es no dejar de lado el estilo general, intentando potenciar algunos aspectos y dando equilibrio a otros.

Total look G.Bride, de la mano de G.Bar Fundada en 2015 en Ucrania, G.Bar ha logrado expandirse a 13 países con casi 50 salones en los que ofrece un concepto de servicio de belleza moderno y de alta calidad. Ya sea en su establecimiento ubicado en Madrid, como en el lugar elegido por las novias, estas podrán contar para su boda con las últimas tendencias de la temporada 2022/2023 en peinados y maquillajes, a través del pack G.Bride. Este servicio tiene un coste de 155 euros si se lleva a cabo en el salón y de 255 euros si se solicita en el lugar de Madrid donde se celebre la boda.

Para todas estas novias que busquen un look de boda con los peinados y el maquillaje más actuales, ya sea un recogido efecto «despeinado», trenzas con flores o decoraciones, pueden entrar en la web de G.Bar y solicitar una cita con las estilistas de la firma.

Además, este octubre, del 28 al 30, G.Bar formará parte de la Feria de referencia en España para todos los que planean dar el ‘sí, quiero’, 1001 BODAS, con su stand propio. Es una oportunidad única para hacerse un peinado de prueba de G.Bar e inspirarte para tu gran día, de forma gratuita. Se puede conseguir entradas en la web oficial de la Feria.



