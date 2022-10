Security as a Service (SECaaS), una solución para la seguridad de las empresas digitalizadas, por Metafrase

Desde la llegada de la nube, una gran cantidad de compañías han cambiado su modelo de negocio, ya que esta ofrece muchas facilidades para gestionar una empresa.

A pesar de la gran cantidad de beneficios, existen aspectos negativos que normalmente se suelen omitir para economizar gastos. Uno de estos aspectos negativos es que la nube es vulnerable a múltiples ataques, y si una empresa no cuenta con un buen sistema de seguridad resultará fácil el robo de información.

Por ello, la compañía Metafrase ofrece un sistema de seguridad basado en Security as a Service, el cual ofrece una solución definitiva para las empresas digitalizadas.

Las características de Security as a Service Security as a Service es un software de seguridad que se implementa en la nube o directamente en la base de datos de una empresa. Esto se realiza con el fin de proteger los datos corporativos de una marca o la información de sus clientes. Este tipo de información es uno de los principales objetivos de los hackers de internet, ya que pueden suponer ventajas a compañías rivales. El sistema de Security as a Service de Metafrase, además de proteger la base datos genera flexibilidad en el sistema de navegación. Los empleados de una empresa pueden acceder a información y navegar por la red de manera optimizada. A pesar de que la seguridad de este sistema es robusta, desde un punto de vista empresarial el SECaaS no supone un problema, ya que este se puede adaptar a las necesidades de cada cliente y es capaz de expandirse según se vayan añadiendo más servicios, secciones o bases de datos.

La importancia de instalar un software de seguridad El principal error que suelen comentar la mayoría de las marcas es confiar en la seguridad básica que ofrecen los servicios tradicionales de la nube u otras compañías de almacenamiento de datos. Esto se debe a que los hackers de internet suelen aprovechar cualquier tipo de vulnerabilidad y usarla para acceder información de la empresa.

En algunos casos, estas empresas no se llegan a enterar, ya que la venta de información se realiza de manera progresiva para que no sospechen sobre fugas informáticas. De esta manera, las compañías pierden dinero constantemente y pueden llegar, incluso, a quiebras técnicas.

Metafrase ofrece a sus clientes la posibilidad de corregir este problema mediante un software de Security as a Service que encripta, optimiza y mejora el flujo de datos. Este servicio no supondrá un problema financiero, ya que existen diferentes planes de pago que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Con el sistema de Security as a Service de Metafrase, las empresas pueden mejorar y optimizar el flujo de información de su base de datos. Las capas de este sistema mantienen aislados la información del cliente, lo que permite que internamente sea mucho más flexible sin crear vulnerabilidades.