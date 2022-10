Formación ilimitada y gratuita para los franquiciados del Grupo Best

Una realidad cada vez más necesaria en el mundo de los negocios, para que los equipos de trabajo puedan conformar franquicias rentables, es la formación.

No obstante, existen análisis que evidencian que, a pesar de lo importante del tema, no en todas las firmas se le da el peso correspondiente.

En un mercado cambiante, con un público más informado, exigente y menos leal a las marcas, es indispensable disponer de todas las herramientas para competir. En este sentido, los directivos del Grupo Best tienen una idea bien consolidada del significado que tiene un franquiciado que cuente con una formación permanente.

La importancia de la formación en un negocio El Grupo Best es una franquicia inmobiliaria 360º conformada por tres marcas importantes en el mercado español. Se trata de Best House, Best Credit y Best Services. Son el trípode de una corporación que presta un servicio integral a los clientes y que durante 30 años ha tenido un crecimiento permanente.

Su servicio 360º abarca desde la ubicación, alquiler o venta del inmueble hasta la contratación de todos los servicios y la gestión financiera. Se trata de una atención ‘llave en mano’ que se le presta a los clientes sin que estos tengan que salir de una sola oficina. Todas las prestaciones se hacen bajo el enfoque de lograr los costos más competitivos para el usuario.

Indican que uno de los pilares fundamentales del crecimiento de la marca ha sido la formación de los asociados. Su modelo de franquicia se basa en un proceso de formación continuo y totalmente gratuito. Este flujo de conocimientos abarca a los nuevos socios y a quienes ya están consolidados en sus respectivos mercados.

Ventajas de una formación universitaria permanente Conscientes de la importancia de tener socios empoderados que ayuden a fortalecer la marca, la formación del Grupo Best es la única de nivel universitario. Los programas incluyen las áreas de Gestión Inmobiliaria, Gestión Financiera y la titulación como Perito Judicial. Explican que para ello cuentan con un personal docente con experiencia facultativa.

Indican que la formación forma parte de la relación comercial desde el inicio y continúa de forma ilimitada hasta la total satisfacción de las partes. Explican que la preparación no solo es para el titular de la franquicia de Best, sino para todo su equipo de colaboradores. Es un proceso que abarca tanto al personal inicial como el que se va incorporando en la medida que la oficina crece.

Mediante esos procesos, se provee a cada oficina de los conocimientos necesarios en aspectos comerciales, operativos, digitales y jurídicos. De esta manera, cada franquiciado puede contar con un equipo competitivo y con sentido de pertenencia, que tendrá así un mayor rendimiento. Esto, asegura el Grupo Best, es el verdadero secreto de las franquicias rentables que han permitido a la marca posicionarse positivamente en el mercado inmobiliario.