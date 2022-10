Dónde estudiar interiorismo Emprendedores de Hoy

Cada vez hay más escuelas y tipos de enseñanzas, por lo que los amantes del interiorismo suelen tener mucha incertidumbre cuando deciden estudiar esta disciplina.

En este caso, lo primero que hay que evaluar para elegir la opción más adecuada son los objetivos, tiempo disponible y presupuesto de cada uno.

Tipos de estudios y de centros Las personas jóvenes tienen mucho tiempo y su objetivo es sacarse un título. Sin duda, optarán por alguna Universidad, que dependiendo del presupuesto será pública o privada. También podrán escoger centros universitarios o escuelas superiores, que ofrecen titulaciones oficiales equivalentes y homologables al grado, válidas para el acceso a becas, programas Erasmus, etc.

En todas ellas podrán obtener un título, pero deberán dedicarle al menos 4 años y obtendrán una formación más genérica que práctica.

Si, en cambio, ya trabajan, tienen cierto tiempo libre, alto presupuesto y el objetivo es cambiar de profesión pueden apuntarse a alguna escuela o academia de las muchas que ofrecen másteres y programas presenciales con los que podrán obtener la base del interiorismo. Sus títulos no son oficiales, pero pueden capacitar para trabajar por cuenta ajena, aunque tendrán que ajustarse al horario del máster y sacar tiempo añadido para los trabajos y proyectos en grupo requeridos.

Si, por el contrario, la persona es una amante del interiorismo, tiene poco tiempo, un presupuesto medio y el objetivo es, sobre todo, aprender sin necesidad de títulos, ya sea para aplicarlo a la vida o para emprender en esta disciplina, lo mejor será elegir una formación online que le permita gestionarse sus propios tiempos y aprender la práctica real de la profesión en el menor tiempo posible.

Formación online La formación online se suele centrar o bien en programas con documentación escrita (PDF) y tutorías online, o bien videocursos prácticos impartidos por profesionales en la materia.

Dentro de este tipo de formación, existen algunos centros genéricos que ofrecen múltiples cursos en diversas disciplinas o plataformas especializadas en interiorismo y decoración.

Decofilia, plataforma de referencia en la formación online en diseño interior con numerosos videocursos especializados, hace dos recomendaciones a la hora de elegir los cursos o programas adecuados. Por un lado, que la formación sea impartida por profesionales en activo, no profesores de profesión, ya que así estarán al tanto de todas las novedades del sector. Por otro lado, que la formación impartida se acerque a la práctica real de la profesión, alejándose de enseñanzas excesivamente teóricas con poca aplicación a la realidad.

Solo de esta forma podrán conseguir resultados quienes desean aprender sobre el interiorismo de forma rápida, práctica y a buen precio.



