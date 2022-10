La tendencia de las casas pasivas y sus grandes beneficios para el medioambiente, por el estudio especializado JG&P Arquitectos

A finales de 2020, debido a los largos períodos de aislamiento que vivió la sociedad durante los momentos más duros de la pandemia, la gente comenzó a tomar conciencia de las deficiencias que tenían sus hogares (problemas de ventilación y calidad del aire interior, aislamientos insuficientes, filtraciones, etc.).

A partir de ese momento, el interés por las viviendas pasivas con certificación Passivhaus aumentó considerablemente en España. Viviendas diseñadas por profesionales certificados como los que trabajan en el estudio JG&P Arquitectos.

Cuáles son las ventajas de las casas pasivas Las casas pasivas se conciben bajo los principios del estándar constructivo alemán, “Passivhaus”. Son edificios diseñados y construidos en base a las circunstancias medioambientales de su entorno.

Gracias a un estricto y metódico estudio de estos aspectos, son capaces de reducir hasta un 90 % la demanda de calefacción o refrigeración que requeriría una casa tradicional.

La hermeticidad, uno de los pilares fundamentales del estándar constructivo Passivhaus, además de ayudar a minimizar al máximo las pérdidas de temperatura, beneficia directamente a la calidad del aire interior, ya que los filtros del sistema de ventilación mecánica (indispensable en este tipo de viviendas) eliminan todo tipo de impurezas del ambiente.

La implementación del estándar constructivo Passivhaus afecta directamente al ecosistema, ya que tienen un impacto mucho menor en la huella de carbono al minimizar tanto el consumo de energías primarias para la climatización.

Cómo son exactamente las casas pasivas El diseño de las casas pasivas está supeditado a su comportamiento energético en función de aspectos medioambientales como el soleamiento y la radiación solar o la climatología del lugar.

Para lograr que una casa pasiva tenga el comportamiento deseado, es necesario contar con un equipo de arquitectos con experiencia en el estándar Passivhaus. Como es el caso de JG&P Arquitectos, que destacan por ofrecer proyectos de viviendas con certificación Passivhaus en Madrid.

El ahorro energético y la sostenibilidad son temas fundamentales en las agendas de los países europeos. Es una necesidad que la demanda de edificios y concretamente de viviendas o casas pasivas aumente con el paso del tiempo. El estándar Passivhaus debe convertirse en el modelo a seguir.

A modo informativo, la utilización de materiales reutilizables, biodegradables, no tóxicos, etc. no tiene nada que ver con el estándar Passivhaus. Para JG&P Arquitectos, el objetivo principal es reducir la dependencia de energías primarias para climatizar las viviendas. Lo otro es puramente anecdótico.