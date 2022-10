Vitaminas Airnatech para reforzar el sistema inmunológico Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 16:03 h (CET)

El inicio del otoño trae consigo días más cortos y temperaturas más bajas.

Durante las primeras semanas de esta temporada, los síntomas del cansancio pueden ser más agudos, así como también el malestar general y astenia. Esta última, un trastorno leve, generalmente, causado por el cambio de estación y la disminución de horas de luz.

Para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, Airnatech llevará al mercado una línea de vitaminas apropiadas para aportar energía, vitalidad y protección al organismo. Multivitamin On, Multivitamin On 460 y Prolife son algunos de los productos destacados que la compañía pondrá a disposición próximamente.

Razones para tomar vitaminas en el otoño Además de la buena alimentación y la práctica de ejercicios de forma continua, tomar suplementos vitamínicos es una de las principales recomendaciones de los especialistas para fortalecer el sistema inmune. Especialmente, en temporadas como el otoño, donde los cambios bruscos de temperatura puede afectar a la salud y el bienestar de adultos y niños.

En ese sentido, la ingesta de vitaminas proporciona al organismo la energía necesaria para cubrir sus rutinas diarias. También representa la oportunidad de disminuir el riesgo de enfermedades comunes en esta época del año, como el resfriado. Esto se debe a que ayudan a generar anticuerpos y reducir la sensación de cansancio.

Asimismo, algunos suplementos contribuyen a reducir las molestias en los huesos asociadas con el frío. Por lo cual, es recomendable sumarlos a la alimentación, siempre y cuando sean necesarios.

Suplementos diseñados para reforzar las defensas del organismo Enfocados en contribuir al bienestar y salud de la sociedad, desde Airnatech han desarrollado diferentes suplementos de alta calidad. Algunos de ellos son el Multivitamin On y el Multivitamin On 460. Estos productos tienen el objetivo de evitar o corregir los estados carenciales de vitaminas y minerales en el cuerpo humano.

En su composición, cuentan con diferentes elementos como calcio, magnesio, vitamina A, zinc, ácido fólico, así como también botina, potasio, hierro, entre otros ingredientes esenciales para el cuerpo humano.

Por otra parte, el Prolife es un suplemento formulado a base de vitaminas C y D, también zinc, orientado a aportar estos componentes al organismo y, así, contribuir al bienestar integral del mismo.

Finalmente, los suplementos de Airnatech destacan por ser aptos para celíacos y para quienes llevan un estilo de vida vegano o vegetariano. Además, las personas con intolerancia a la lactosa y al huevo también pueden ingerir estos productos, siguiendo las indicaciones adecuadas para su consumo.



