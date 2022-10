Escuela de upselling de la mano de Agustín Herrera Emprendedores de Hoy

El upsellinges la acción de hacer upsell, palabra que traducida al español significa literalmente “vender algo más”. Se basa en el empleo de técnicas con la finalidad de obtener más ventas, mayores beneficios para los negocios y satisfacer al cliente para, de este modo, generar compromiso.

Esta herramienta no es desconocida en el mercado hotelero, al contrario. Durante años, las cadenas de hoteles la han implementado para aumentar el valor medio de ventas al consumidor, ofreciéndole mejoras durante la estancia en sus instalaciones.

Conociendo la importancia de este elemento que refuerza y hace crecer la rentabilidad de los establecimientos hoteleros, Agustín Herrera ofrece formación en el tema. Desde su escuela de upselling, los profesionales hoteleros pueden descubrir las herramientas necesarias para poner en práctica esta técnica y potenciar sus ventas.

¿Por qué es necesario la técnica de upselling en hotelería? La satisfacción de los huéspedes es el principal objetivo en la industria de la hospitalidad. Siempre buscan que el cliente se sienta bienvenido y cómodo, lo cual puede conseguirse implementando un programa de upselling.

Con la formación adecuada, pueden idearse estrategias para ofrecer al huésped el servicio que ha contratado, pero con un valor añadido. Este puede ser de una mayor calidad, una mayor duración u otras características adicionales que lo diferencia del servicio básico. Gracias a esto, se consigue crear relaciones más profundas con el cliente.

Esta teoría obliga al vendedor a conocer la opinión del huésped, para lo cual debe interesarse por sus necesidades y deseos. La forma de comprar ha ido cambiando; los consumidores ahora buscan experiencias, no productos. Además, actualmente disponen de mucha más información para comparar y analizar. Por ello, el producto ofrecido debe ser más cercano para aportar mayor valor y, así, no solo hacer clientes, sino también conservarlos.

Escuela de upselling, de la mano de Agustín Herrera Las empresas hoteleras deben tener en cuenta el upselling para generar buenos servicios y productos que satisfagan la demanda de sus clientes y, en consecuencia, aumenta su promedio de ventas.

En su escuela, Agustín Herrera ofrece formaciones dinámicas/prácticas de upselling 360°. Este experto en upselling hotelero se encarga de diseñar la formación ideal para cada hotel en un tiempo record. Con esto, busca que las empresas tengan resultados rápidos y sea una excelente experiencia para su equipo.

Hasta la fecha, Agustín Herrera ha formado a más de 1.000 personas en upselling en Europa y América Latina. Además, es profesor de upselling en IFFE Business School, creó el método Impúlsate con tu marca y es CEO de Upselling Experience. Todo ello le ratifica como una excelente opción para formarse en esta técnica que proporciona grandes beneficios a los negocios.



