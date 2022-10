Mablink Bioscience anuncia una ronda de financiación de serie A de 31 millones de euros liderada por Sofinnova Partners y Mérieux Equity Partners Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 18:11 h (CET) La financiación permitirá a la empresa avanzar en su candidato principal hacia la clínica y construir una línea de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) de próxima generación. Su tecnología patentada de ADC abre la puerta a nuevas y mejores opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer Mablink Bioscience ("Mablink"), una empresa de biotecnología cuyo objetivo es transformar la terapia contra el cáncer mediante el uso de conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC) de nueva generación, ha anunciado hoy que ha obtenido una ronda de financiación de serie A de 31 millones de euros para hacer avanzar su principal candidato a la clínica y construir una línea de ADCs utilizando su tecnología de plataforma patentada. La ronda fue liderada por Sofinnova Partners y Mérieux Equity Partners, con la participación de los inversores existentes.

La tecnología de Mablink se basa en una estructura única de enlaces químicos (denominados "enlazadores") que se colocan entre un anticuerpo y cualquier molécula citotóxica elegida para introducirse en las células tumorales. La estructura única de esos enlazadores enmascara la molécula citotóxica, lo que proporciona una propiedad "sigilosa" a los ADC de Mablink, confiriendo dos propiedades farmacológicas muy deseables. En primer lugar, permite que los ADC permanezcan más tiempo en el organismo y les da más tiempo para destruir las células tumorales. En segundo lugar, estos ADC sigilosos tienen una tolerabilidad muy mejorada. Estos dos aspectos se traducen en un aumento de 10 veces el índice terapéutico observado en modelos animales, un factor que puede cambiar las reglas del juego para futuros éxitos clínicos en el espacio de los ADC.

"Estamos muy orgullosos de contar con la participación de inversores tan experimentados", declaró Jean-Guillaume Lafay, Director General y cofundador de Mablink. "Aportan los fondos necesarios, pero también la experiencia y la red que serán fundamentales para el éxito de Mablink a la hora de llevar su primer ADC a la clínica. También estamos agradecidos a nuestros inversores históricos que han decidido reinvertir en esta ronda."

Los ingresos de esta ronda de financiación permitirán a Mablink convertirse en una biotecnología en fase clínica al llevar su candidato principal, MBK-103, al desarrollo clínico para el tratamiento de tumores sólidos, especialmente el cáncer de ovario. Al mismo tiempo, Mablink construirá una línea de ADCs para tumores sólidos.

"Mablink ofrece una solución completa que aborda los retos que actualmente limitan el desarrollo de los ADC", dijo Graziano Seghezzi, socio gerente de Sofinnova Partners. "Con su tecnología de "enmascaramiento", tenemos el potencial de construir una línea de productos para los pacientes que hoy no tienen opciones reales de tratamiento. Estamos deseando trabajar con Jean-Guillaume y su equipo para transformar a Mablink en un actor global de ADC."

Valérie Calenda, socia directora de Mérieux Equity Partners, dijo: "Merieux Equity Partners se sintió atraído por el proyecto en sus inicios en 2019 y decidió apoyarlo a través de su acelerador industrial M2Care antes de asesorar a UI Investment y Pertinence Invest 2 para participar en la ronda de semillas. Desde entonces, la calidad del equipo y los progresos realizados reforzaron nuestra convicción de que esta plataforma puede llevar a millones de pacientes ADCs más seguros y potentes gracias a una ventana terapéutica mejorada. Estamos encantados de seguir apoyando a MabLink codirigiendo esta financiación de serie A con nuestro fondo de riesgo OMX Europe".

"Tras una financiación semilla de 4 millones de euros hace un año, Mablink entra en una nueva era. Estamos especialmente orgullosos del éxito de esta financiación de serie A, que aumentará exponencialmente las capacidades e inversiones de la empresa en investigación y desarrollo, la consolidación de su pipeline así como la contratación de perfiles experimentados", dijo Florian Denis, Director de Inversiones de Elaia, en nombre de los inversores históricos de Mablink.

El Dr. Calenda y el Sr. Seghezzi se incorporan al Consejo de Administración de Mablink.

Los actuales accionistas, Elaia Partners, UI-Investissement / Pertinence Invest 2 (asesorado por Mérieux Equity Partners), Sham Innovation Santé (asesorado por Turenne Capital), Fondation Fournier-Majoie, Simba Santé (Angelor) y Crédit Agricole Création también participaron en la serie A.

Acerca de Mablink

Mablink Bioscience es una empresa de biotecnología que busca aportar nuevas y mejores opciones de tratamiento a los pacientes de cáncer con necesidades no cubiertas. La empresa está desarrollando la nueva generación de una clase emergente de fármacos contra el cáncer llamados conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). La tecnología patentada de Mablink para el enlace de fármacos hidrofílicos permite el diseño de ADCs de próxima generación homogéneos y estables en plasma que tienen una alta DAR (relación fármaco-anticuerpo), al tiempo que conservan excelentes propiedades farmacológicas y tolerabilidad. Para más información, visite mablink.com

Acerca de MBK-103

MBK-103 es un ADC diseñado con un enlazador propio de Mablink y con exatecan, un potente inhibidor de la topoisomerasa I, como carga útil. MBK-103 se dirige al receptor de folato alfa (FR), una proteína sobreexpresada en varios tumores sólidos con grandes necesidades médicas no cubiertas, como el cáncer de ovario o el de mama triple negativo.

Acerca de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo líder en Europa en el ámbito de las ciencias de la vida, especializada en salud y sostenibilidad. Con sede en París, Londres y Milán, la empresa reúne a un equipo de profesionales de todo el mundo con gran experiencia científica, médica y empresarial. Sofinnova Partners se dedica a la creación de empresas a lo largo de toda la cadena de valor de las inversiones en ciencias de la vida, desde la fase de semilla hasta la fase final. La empresa se asocia activamente con emprendedores ambiciosos como inversor principal o clave para desarrollar innovaciones transformadoras que tienen el potencial de impactar positivamente en nuestro futuro colectivo.

Fundada en 1972, Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo muy consolidada en Europa, con 50 años de experiencia respaldando a más de 500 empresas y creando líderes del mercado en todo el mundo. En la actualidad, Sofinnova Partners cuenta con más de 2.500 millones de euros bajo gestión.

Para más información, visitar: sofinnovapartners.com.

Acerca de Mérieux Equity Partners

Mérieux Equity Partners ("MxEP") es una sociedad de gestión acreditada por la AMF dedicada a las inversiones de capital en el sector de la salud y la nutrición. MxEP apoya activamente a emprendedores y empresas con productos y servicios diferenciados, dándoles un acceso privilegiado a su experiencia en el sector y a su red internacional. MxEP gestiona actualmente más de 1.000 millones de euros en activos y recientemente ha cerrado su último fondo de capital riesgo, OMX Europe Venture Fund, con el copatrocinio de Korys.

www.merieux-partners.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mablink Bioscience anuncia una ronda de financiación de serie A de 31 millones de euros liderada por Sofinnova Partners y Mérieux Equity Partners El ojo vago es la causa más frecuente de pérdida de visión en niños y afecta a cerca de un 5% de la población en edad preescolar Repara tu Deuda Abogados cancela 24.300€ en Rubí (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad COEGI: "La falta o el retraso en el reconocimiento de la parada cardíaca sigue siendo un impedimento para salvar más vidas" Magnetoterapia Biomag: el poder de la energía electromagnética