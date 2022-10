COEGI: "La falta o el retraso en el reconocimiento de la parada cardíaca sigue siendo un impedimento para salvar más vidas" Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 15:19 h (CET) 16 de octubre, Día Mundial de la Parada Cardíaca. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) recuerdan que con una reanimación cardiopulmonar precoz se podrían evitar un 40% de las muertes inesperadas y aportan pautas sobre cómo actuar ante una parada cardiaca Enfermeras/os y técnicos en emergencias sanitarias que trabajan en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAe) de Zarautz editan un vídeo en colaboración con el COEGI con consejos prácticos de RCP: https://www.youtube.com/watch?v=xA_iF5_y3Bs

Con motivo de la conmemoración este domingo, 16 de octubre, del Día Mundial de la Parada Cardíaca, el COEGI recuerda que es fundamental la actuación de los testigos ante una parada cardiaca realizando una inmediata reanimación cardiopulmonar (RCP). Se calcula que aproximadamente el 80% de las paradas cardiacas (PC) se producen en los domicilios, en la calle, etc. En esos minutos vitales un papel activo por parte de los testigos mientras llega el personal sanitario resulta fundamental, ya que se calcula que por cada minuto que pasa si no se hace nada la posibilidad de supervivencia disminuye un 10%.

Ante esta realidad, desde el COEGI recuerdan que con una reanimación cardiopulmonar precoz se podrían evitar un 40% de las muertes inesperadas. Por ello, coincidiendo con el Día Mundial y en colaboración con enfermeros/as y técnicos en emergencia sanitarias que trabajan en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAe) de Zarautz, se ha editado un vídeo educativo que incorpora diferentes tips para identificar los movimientos convulsivos breves y vocalizaciones extrañas previas a la PCR, así como la respiración lenta y trabajosa (respiración agónica).

De igual manera, al final del mismo reflejan una regla nemotécnica de las "6R", con el fin de facilitar la ejecución de los pasos ante una PCR. "Con este vídeo se pretende fomentar la confianza, facilitar la identificación y animar a más personas a actuar cuando se produzca una parada cardiaca", subraya David Martín, enfermero de Emergencias de la SVAe de Zarautz. El vídeo puede visualizarse en este enlace

Tal y como se subraya en el vídeo, es además muy importante activar el altavoz del móvil cuando se llame al 1-1-2, "porque ayudará a iniciar cuanto antes una RCP telefónica de calidad". Si bien la mayor parte de las paradas cardíacas ocurren en los domicilios y, a pesar de que el testigo llame al 1-1-2, "todavía son pocos los que realizan las maniobras de RCP antes de que llegue la ambulancia", subraya David Martín. Una persona en PCR que no recibe maniobras RCP pierde aproximadamente un 10 % de supervivencia en cada minuto. Por el contrario, si el paciente las recibe pierde aproximadamente un 4 % en el mismo tiempo. De ahí la importancia de concienciar a la ciudadanía y de formarles en la realización de estas maniobras.

Por ello, incide en que "si se siguen unos sencillos pasos, si se empodera a la ciudadanía en general en los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia (identificar la PCR y llamar al 1-1-2, compresiones ininterrumpidas y utilizar un DEA), cuanto más rápido y bien se actúe, no solamente se salvarían muchas vidas más, sino que además con las compresiones torácicas inmediatas tras el colapso se hará llegar sangre al cerebro ayudando a salvar el mismo. Luego tomará el relevo el equipo de emergencias que mejorará esa reanimación", concluye.

¿Qué hacer ante una parada cardíaca?

David Martín aporta las siguientes pautas:

Valorar si la escena se puede asegurar o es segura, poniéndose y poniéndole el equipo de protección individual adecuado: si la escena es segura, entrar a valorar a la persona poniéndote y poniéndole (en la medida de lo posible) una mascarilla quirúrgica, cubriendo adecuadamente la nariz y boca. Comprobar si no responde y no respira con normalidad: Para verificar si está inconsciente, se agita el pecho de la víctima, buscando si responde o no. Hay que prestar atención a los movimientos convulsivos breves, volviendo a valorar la respuesta una vez hayan cedido. Si no responde, está inconsciente y será conveniente gritar pidiendo ayuda y verificar durante 10 segundos si realmente respira de forma normal o no, colocando una mano sobre el vientre o el pecho. Se considerará una respiración ausente o anormal todo patrón irregular lento y agónico caracterizado por una dificultad extrema, vocalizaciones extrañas, jadeo o boqueo – como si respirase como un pez–. Inmediatamente habría que llamar al 1-1-2, utilizando manos libres, indicando ubicación, identidad y qué ha ocurrido, sin abandonar en lugar. Verificar si presenta alguna hemorragia: Si se observara algún sangrado externo activo se debería cohibirlo, por ejemplo, con una venda o prenda de ropa, apretando la zona (si es una extremidad) hasta que ceda el sangrado. Una vez realizada la valoración rápida, inmediatamente sobre una superficie plana y dura se deberían iniciar las maniobras de RCP en el centro del pecho de manera ininterrumpida, a unas 100-120 compresiones al minuto, comprimiendo con una profundidad de al menos 5 cm pero no más de 6 cm (suponiendo que la víctima sea un adulto), con el menor número de interrupciones posible y dejando que el tórax se reexpanda completamente después de cada compresión. Se tomará relevo con otro reanimador cada dos minutos (o antes si la persona está cansada). Si no se está capacitado para proporcionar ventilaciones de rescate, habría que proporcionar compresiones torácicas ininterrumpidamente. Si se dispone de un desfibrilador semiautomático (DEA) cercano, con ayuda de alguna APP (como "PCEH" de Osakidetza) o por mediación del centro coordinador se debería utilizarlo. Enciéndelo y sigue las indicaciones verbales y/o visuales continuando con la RCP ininterrumpidamente. ¿Hasta cuándo hay que seguir con la reanimación?

Hay que continuar con la reanimación hasta que los servicios de emergencia lleguen y tomen el relevo en la escena. Es posible que si el DEA recomienda realizar una o varias descargas, junto con una RCP eficaz, que se puedan detectar signos de vida como, por ejemplo, que empiece a respirar normalmente, abra los ojos o mueva las extremidades. En este caso, se parará la reanimación y se colocará al paciente en posición lateral de seguridad según se muestra en el vídeo. Se volverá a llamar al 1-1-2 informando del nuevo estado de la persona y se apagará el DEA, pero sin retirar los parches del pecho ni desconectarlos del aparato.

La importancia de la regla nemotécnica "piensa en las 6R"

Para acabar y, en consonancia con las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica de la European Resuscitation Council (ERC) DE 2021, la SVAe de Zaratuz ha desarrollado una simple regla cognitiva para facilitar la actuación de los principales pasos ante una PCR. La han denominado "piensa en las 6R" y es la siguiente:

NO (R)ESPONDE NO (R)ESPIRA (R)ING (1-1-2) (R)EANIMACIÓN (comprime fuerte y rápido en el centro del pecho) AL (R)TIMO DE LA MÚSICA (Stayin` alive) (R)ÁPIDO DESFIBRILADOR

