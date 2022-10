Menamobel presenta sus novedades para este otoño-invierno 2022

Los dormitorios juveniles se renuevan con aires de estudio. Espacios diseñados para crear, divertirse y estudiar Menamobel presenta sus novedades de mobiliario en dormitorios juveniles para este otoño-invierno 2022. Octubre es un mes de preparación para el invierno y el dormitorio es un buen lugar por donde empezar.

Uno de los principales hándicaps a la hora de crear un dormitorio juvenil es la falta de espacio y, aún más complicado, si la habitación tienen una forma alargada y estrecha. Para ello, las camas tren son una buena opción. Estas camas no son literas al uso, porque no están exactamente la una sobre la otra, pero permiten que coexistan dos camas aportando un plus de almacenamiento.

Las camas tren cuentan con un desplazamiento, personalizable en distintas medidas, que puede aprovecharse para incorporar armarios, cajones o, incluso, una cama adicional aprovechando las alturas y en función de las necesidades de cada persona. Si lo que se requiere es una mesa de estudio, entonces se puede aprovechar al máximo la longitud del espacio para incluir la cama, estanterías y un escritorio, todo en la misma línea.

Y es que los dormitorios no son solo espacios para dormir o guardar ropa, las habitaciones son también espacios de trabajo. Los más jóvenes harán uso de ella durante todo el colegio, el instituto y, si así lo deciden, posteriormente también en la universidad.

La definición del espacio

Por todo ello, un escritorio adecuado es primordial. De entrada, para elegir, el diseño es importante, pero se deben tener en cuenta otras variables como la funcionalidad o las medidas. En cuartos pequeños, se pueden adaptar escritorios adosados a la cama, mientras que en uno más espacioso, los escritorios independientes ayudan a definir los espacios.

En lo que respecta a una habitación juvenil, repleta de material escolar, se vuelve igualmente importante una amplia capacidad de almacenamiento para optimizar el espacio. Así, una buena distribución de muebles y estanterías o baldas pueden ayudar a mantener la habitación limpia y ordenada sin perder un ápice de estilo.

Una correcta iluminación a base de luz natural y artificial es igualmente importante, así como una decoración agradable que contribuya a hacer del lugar de trabajo un espacio al que apetezca volver, alejado de distracciones y que invite al estudio a los más jóvenes de la casa.

