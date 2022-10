Johnson Controls es nombrada en la lista de Fortune de 2022 para cambiar el mundo

Reconocida por sus innovadoras soluciones OpenBlue, concretamente la oferta OpenBlue Net Zero Buildings as a service Johnson Controls (NYSE: JCI), el líder mundial de edificios inteligentes, saludables y sostenibles, se enorgullece de anunciar que ha sido nombrada en la lista Fortune Change the World 2022, por sus soluciones OpenBlue y su oferta OpenBlue Net Zero Buildings as a Service. La lista Change the World de Fortune reconoce a las empresas que utilizan herramientas creativas para abordar el impacto social, los resultados empresariales y el grado de innovación.

OpenBlue está revolucionando el entorno edificado al transformar digitalmente el control y las operaciones de los edificios para impulsar una mayor sostenibilidad, eficiencia energética y operaciones automatizadas a través del conocimiento de los datos. Con el respaldo de la completa gama de productos de Johnson Controls y su amplia experiencia en el sector de los edificios, su objetivo es ofrecer una solución digital única para resolver las necesidades de los clientes, gestionando sistemas de edificios como la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) , la iluminación, la seguridad, los controles generales y los incendios.

La oferta de OpenBlue Net Zero Buildings as a Service proporciona una plataforma integral para los clientes que deseen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos de Net Zero. Los clientes trabajan estrechamente con Johnson Controls para diseñar, digitalizar y desarrollar un programa efectivo de red cero, haciendo que estos objetivos sean más fáciles de planificar, ejecutar, seguir y alcanzar. OpenBlue Net Zero puede ofrecerse como un servicio basado en el rendimiento en el que los propietarios y operadores pagan por el resultado con una cuota mensual fija para reducir su riesgo inherente y evitar inversiones de capital.

"Los edificios representan alrededor del 40% de las emisiones mundiales y no se puede descarbonizar nuestro futuro sin descarbonizar los edificios. Estamos orgullosos de ofrecer la tecnología y los servicios innovadores y sostenibles que facilitan la consecución del liderazgo neto cero a través de nuestras soluciones y servicios OpenBlue", dijo George Oliver, presidente y consejero delegado de Johnson Controls. "Nuestro reconocimiento en la lista de Fortune 2022 Change the World subraya el impacto que seguimos teniendo para nuestros clientes, nuestras comunidades, el entorno construido y el mundo".

Desde su lanzamiento en 2020, Johnson Controls ha seguido añadiendo herramientas a OpenBlue para avanzar aún más en la experiencia de sus clientes y de los ocupantes de sus edificios. La plataforma ha adoptado en edificios de múltiples industrias, incluyendo sus sedes, grandes estadios deportivos, hospitales, instalaciones educativas, fábricas y centros de datos. Johnson Controls ofrece un conjunto completo de soluciones que responden a las necesidades de las organizaciones que cambian el mundo y líderes en sostenibilidad que producirán un mundo más saludable.

Los clientes que han adoptado OpenBlue ya están viendo los resultados y progresando en sus esfuerzos de sostenibilidad - generando energía renovable, disminuyendo las emisiones de carbono, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo recursos y costes. Algunos ejemplos son:

La central eléctrica Brattørkaia, en Trondheim (Noruega), es el edificio más positivo desde el punto de vista energético del hemisferio norte que está estableciendo un nuevo estándar para los edificios, centrándose en las consideraciones medioambientales y reduciendo su huella de carbono. Powerhouse, colaboró con Johnson Controls para construir un edificio inteligente de energía neta positiva que produce más energía de la que consume. El edificio suministra energía limpia adicional a la comunidad a través de un circuito de distribución.

La Universidad Estatal de Colorado en Pueblo, alimentada por un parque solar de 23 acres de baterías que suministra 12 millones de kilovatios hora de electricidad, es el primer campus universitario en Colorado en alcanzar la electricidad neta cero para todas las instalaciones académicas. En colaboración con Johnson Controls, ha creado el campus neto cero del futuro: un entorno sostenible, energéticamente eficiente y saludable que minimiza los costes energéticos durante las próximas dos décadas y que traslada este ahorro a sus estudiantes y a la comunidad. Para saber más sobre OpenBlue, visitar https://www.johnsoncontrols.com/openblue.

Para ver la lista completa de Fortune 2022 Change the World, visitar https://fortune.com/change-theworld/