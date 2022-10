Union Credit and Guarantee ofrece garantías de licencias de obras Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 12:59 h (CET)

A la hora de realizar una reforma de obra mayor o menor en una vivienda, piso o local comercial, es necesario tramitar una licencia de obras.

Se trata de un permiso de construcción que suele realizarse en la administración local o ayuntamientos para garantizar el correcto cumplimiento de las leyes urbanísticas y la seguridad de las personas involucradas en la obra.

No obstante, la tramitación de este permiso requiere de una serie de procedimientos de carácter administrativo que deben cumplirse para el otorgamiento de la licencia. En caso de necesitar un respaldo financiero, las empresas o particulares pueden contar con Union Credit and Guarantee, una empresa de intermediación dedicada a la concesión directa de avales, garantías y fianzas con bancos extranjeros, obteniendo resultados más eficaces que los procesos de tramitación tradicionales.

La importancia de contar con garantías en la licencia de obras Una obra en construcción necesita diversos permisos y licencias que garanticen la seguridad, tanto de los constructores de la obra como de la comunidad. Adicionalmente, requiere una serie de trámites de carácter mercantil para la obtención de garantías; sin embargo, no todas las entidades y particulares cuentan con el presupuesto necesario para cubrir estos trámites.

Partiendo de esta necesidad surge Union Credit and Guarantee, una entidad financiera y de crédito que asesora y acompaña tanto a pymes, autónomos y particulares para que puedan cumplir con la ley y alcanzar sus objetivos económicos. Para eso, la empresa cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector, que se encargan de emitir avales, garantías y fianzas internacionales en los ayuntamientos y Administradores del Estado, entre otros entes relacionados con el permiso de construcción de obras.

Por otra parte, tienen fondos propios y garantías depositadas en diversos bancos extranjeros con los que respaldan las operaciones de sus clientes. En todo momento, los profesionales ofrecen un apoyo integral durante el proceso de reforma o construcción de una obra, dándole al cliente la seguridad de que su proceso está en las mejores manos y con la garantía de no tener que pasar por los múltiples requisitos que impone la banca y las entidades aseguradoras para la obtención de garantías.

El otorgamiento de garantías es una gestión ágil Para tramitar la solicitud de sus clientes, Union Credit and Guarantee, analiza y verifica el procedimiento y, si resulta viable, envían un correo al beneficiario con la oferta y el aval. Una vez que es aprobado por el solicitante, envían el documento a las entidades financieras y aseguradoras correspondientes. Luego, cuando reciben una respuesta satisfactoria, el importe abonado se remite al solicitante con el documento original del aval, la póliza y las condiciones generales correspondientes. De esta manera, los contratantes reciben garantías para el desarrollo de sus trámites.

La firma ofrece sus servicios en España y en países a nivel internacional como Portugal, Suiza, Canadá, entre otros. Además, tienen convenios con corredurías de seguros para suscribir las garantías en cualquiera de estos países, consiguiendo un buen anticipo para la construcción de las obras de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.