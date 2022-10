Cómo triunfar con el evento perfecto esta Navidad, según Dreams Atelier Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 11:04 h (CET) Porque la Navidad es una fecha donde se superponen eventos, cenas de empresa, compromisos sociales, etc. Por eso es importante tenerlo todo bien organizado antes de las fechas clave de diciembre, para que ningún imprevisto arruine ningún momento especial Cómo triunfar con el evento de empresa perfecto

Existen numerosas opciones con las que un negocio puede destacar entre los empleados y, además, no es necesario encargarse de nada pues existen empresas que se encargan de toda la organización. Es el caso de Dreams Atelier, que cuenta con eventos catalizadores para empresas que quieran celebrar la Navidad de una manera personalizada, original y adaptada a cada tipo negocio y presupuesto.

La originalidad destaca en Navidad

Cada vez son más las empresas que buscan una propuesta que de verdad destaque y se diferencie de los eventos del resto del año. Desde Dreams Atelier ofrecen un amplio catálogo de opciones con cócteles temáticos, desayunos y brunchs o food trucks para instalarlas en los espacios que elijas. También ofrecen lugares por todo el mundo como villas, fincas, cortijos, apartamentos de lujo o castillos para que el evento más esperado se desarrolle en un sitio mágico que deje sin palabras a los asistentes.

Regalos, cestas y mucho más

Porque no solo importan los eventos, también es importante cuidar los detalles que se tienen con los miembros de la empresa y que acompañan cada Navidad. Por eso, este año se pueden añadir regalos personalizados, lotes de Navidad con los productos que se elijan, selección de alimentos y bebidas y lotes especiales con productos gourmet y una amplia selección de productos típicos de Navidad.

No importa el cómo y el lugar

Así es, cada vez más se están incrementando las opciones de eventos virtuales e incluso cenas para que empleados de todo el mundo y en cualquier momento puedan unirse para tan esperada celebración. Se podrá transmitir un discurso de Navidad en directo e incluso organizar actividades online para fomentar la interacción y la diversión entre el equipo empresarial de cualquier ciudad. 'La distancia ya no es excusa, únete a la revolución virtual'.

Porque, aunque todavía sea otoño, es importante organizar y prever con tiempo los eventos, regalos y detalles que definirán una buena comunicación empresarial. Establecer una idea o proyecto, sorprender a los invitados y dejar que compañías especialistas en la organización de eventos hagan el resto. Porque cada vez más, las grandes empresas recurren a profesionales para que todo sea un éxito. Es hora de volver a celebrar.

