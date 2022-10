La vuelta al cole de los más pequeños: dificultades de la vuelta a la rutina

Las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial dejan todo tipo de imágenes en la vuelta al colegio. Desde sonrisas y abrazos hasta lágrimas, pasando por una cierta tristeza por dejar atrás las aventuras del verano y separarse de los padres.

Para hacer de este proceso un momento más fluido hay colegios que se preocupan desde el primer día del bienestar emocional de sus alumnos. Es el caso de Laude San Pedro International College, el Colegio Privado en Marbella que pertenece a ISP Schools, una red de 11 colegios privados en España, más de 50 en todo el mundo, especialistas en educación británica e internacional. Su programa, en base a currículums educativos británicos, está fundamentado en la excelencia académica de un centro que ofrece una educación bilingüe y multidisciplinar, en la que también se cuida del aspecto personal de las relaciones, que tienen su momento más delicado en este camino de vuelta al cole. Llega el final del verano y toca volver a la rutina. Por ello en este centro tratan de que el regreso sea especial, sin que los madrugones se hagan cuesta arriba y el reencuentro con los compañeros y las actividades atractivas compensen todo.

Ruptura con la desconexión

Sin la implicación de todas las partes sería imposible enfrentar las dificultades de la vuelta a la rutina. Este curso al menos es un tanto especial en un sentido positivo por el regreso a una vida sin mascarillas, distancias ni restricciones; pero aunque esa parte sea un alivio, el coste personal y económico es también como cada año un peso para los padres, que además aumenta en función de los servicios como el de comedor, las actividades extraescolares y el nivel de estudios que se vaya a enfrentar. Cuanto más pequeños son los alumnos, más costoso es todo este procedimiento.

La nueva forma de dar clase es mucho más práctica

Se busca que esa enseñanza sea más útil, con nuevas asignaturas y contenidos así como novedosas formas de evaluación. En un buen centro, esa evaluación que han de realizar los docentes se procura que sea más cualitativa que cuantitativa, para dar más facilidad a que los alumnos se sientan menos presionados.

Dificultades de la vuelta a la rutina

Hasta los niños tienen problemas para conciliar el sueño en momentos de transición. La vuelta al colegio después de un periodo largo de descanso les provoca una sensación de desánimo por tener que retomar una rutina que además implica obligaciones y tareas. Es lógico que el estrés que se crea en los hogares les afecte de una manera más intensa.

Etapa de nuevas oportunidades

Por eso hay que ayudarles a promover una actitud positiva, cambiando el foco hacia valorar las oportunidades que se presentan en el nuevo curso. También hay que evitarles la sobrecarga de tareas desde el principio y añadirlas de manera paulatina. No hay que tratar de abarcarlo todo desde el inicio escolar. Los objetivos se pueden ir dividiendo en otros más pequeños para lograr mantener la motivación.

Aunque es normal que en el verano los horarios se rompan, aquí sí que hay que hacer un esfuerzo para que los pequeños descansen y duerman las horas que su cuerpo necesita para enfrentar el día a día.



La cuestión es que hay que tener paciencia y no agobiarles demasiado. La vuelta al curso tiene sus dificultades para ellos, que se acentúan más aún en los alumnos más pequeños que no están tan acostumbrados a pasar por esta fase. Si algunos presentan mayor ahogo, no hay que angustiarse y tener presente que se trata de un periodo pasajero en el que por supuesto hay que contar con el apoyo del colegio, por eso la comunicación entre padres y profesores ha de poder ser fluida.