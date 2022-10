SOUL TELLER, el artista que exporta música con alma

Hoy en día, la tecnología es considerada una aliada estratégica para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo cultural, ofreciendo a diferentes artistas independientes la oportunidad de adentrarse en los mercados internacionales.

Muestra de ello es “SOUL TELLER”, un artista cuyo nombre es Miguel Ángel Julián, al que su talento como cantante y compositor, en combinación con las innovaciones tecnológicas de las plataformas de escucha de música le han permitido llevar sus canciones más allá de las fronteras.

Hoy en día, con más de 30 años de carrera artística, este artista brinda la posibilidad de disfrutar de sus canciones demostrando que en España también se desarrollan proyectos en lengua inglesa para todo el mundo.

SOUL TELLER transmite historias del alma Habitualmente, la economía española se caracteriza por su continua capacidad de exportación a prácticamente todos los países del mundo. Gracias a artistas como SOUL TELLER en el ámbito cultural este país también es considerado una potencia, siendo la música soul uno de los estilos más destacados en el mercado internacional.

Dentro de este mercado, Miguel Ángel Julián, mejor conocido como SOUL TELLER, es una figura representativa. El artista que inició su carrera musical en el año 1990, lideró numerosas bandas con las cuales recorrió diferentes países de Europa.

Este cantante vivió gran parte de su juventud en Torrejón de Ardoz, influenciado por los artistas, grupos y canciones que sonaban en la radio de la base estadounidense y que aunque no tenían presencia en la radio comercial, le permitieron empaparse en las raíces de la música afroamericana. Más tarde viajó a Memphis en Estados Unidos y de la mano del productor Willie Mitchell en los Royal Studios de Memphis se convirtió en un artista integral. Fue allí precisamente donde fue pionero en lanzar singles y vídeos en lugar de álbumes completos.

El último trabajo musical de SOUL TELLER Miguel Ángel Julián se ha centrado en ofrecer en sus trabajos musicales historias del alma, en su traducción literal del inglés.Muestra de ello ha sido su última producción. SOUL TELLER ha tomado un tema clásico del rock español de la década de los 70 y lo ha transformado en Rock&Soul.

El tema en cuestión es THE TRAIN (El Tren), un trabajo de Leño y Ñu de Rosendo Mercado y José Carlos Molina que fue producido específicamente en 1979 por Teddy Bautista. El trabajo de SOUL TELLER, THE TRAIN, se ha enfocado en no solo darle un nuevo estilo, sino también llevarlo a la lengua inglesa. El tema ya suena en las playlists de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y en toda Europa. La versión que involucra guitarras encendidas, metales, órgano y la poderosa voz de Miguel Ángel Julián demuestra la potencia del rock español y cómo sonaría este en inglés. Este proyecto, al igual que los otros éxitos de SOUL TELLER pueden ser escuchados mediante su página web o las diferentes plataformas digitales.