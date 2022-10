Las soluciones en ciberseguridad en los tiempos que corren, por GRUPO LINKA Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, contar con soluciones en ciberseguridad es fundamental para cualquier empresa, independientemente del tamaño y sector en el que desarrolle su actividad, ya que se debe hacer frente a retos y peligros a los que se encuentran expuestas las compañías en materia de seguridad informática.

En este aspecto, los firewalls son uno de los dispositivos imprescindibles para la protección de las empresas. Unos firewalls potentes pueden adquirirse en España a través de partners y distribuidores de firewalls oficiales como GRUPO LINKA, una firma especializada en ciberseguridad y sistemas IT para empresas, la cual realiza proyectos y auditoría de seguridad informática.

Expertos en tecnología de protección con firewalls en España Comprar Firewalls con GRUPO LINKA es posible. Este ofrece a las empresas la posibilidad de realizar un proyecto de ciberseguridad con el respaldo de los firewalls de esta compañía líder en el sector, además de disponer de un servicio de asesoría, consultoría y soporte técnico de la mano de su equipo altamente cualificado y con amplia experiencia en estos productos. A su vez, brinda a sus clientes la posibilidad de probar los firewalls en su negocio, durante 30 días, con importantes descuentos y precios competitivos.

De esta forma, GRUPO LINKA no solo cuenta con grandes descuentos del sector, sino que dispone de una plantilla de expertos en seguridad informática que podrán ayudar a los clientes durante todo el proceso de compra, incluyendo el proyecto de instalación y configuración del firewall en sus empresas y un servicio posventa de alta calidad.

Compra y alquiler de firewalls de la mano de GRUPO LINKA GRUPO LINKA cuenta con firewalls disponibles para su compra y alquiler, además de brindar la posibilidad de renovar las licencias a empresas privadas, del sector público, industrias y de comercio retail, entre otros sectores. En este sentido, a través del modelo alternativo ‘Pago por Uso’, los clientes se verán beneficiados en varios aspectos.

En primer lugar, no requiere desembolsar grandes cantidades de dinero como inversión inicial por la compra de los dispositivos, ni realizar renovaciones anuales en servicios de seguridad, ya que el servicio cubre el 100 % de las actualizaciones.

Por otra parte, si la empresa del cliente crece o decrece, es posible cambiar el firewall por un modelo que se adapte a las necesidades de cada momento, sin ningún tipo de penalización. Del mismo modo, el producto será actualizado de forma gratuita por modelos más nuevos cada cierto período de tiempo, con el fin de evitar la obsolescencia.

Por lo tanto, contar con firewalls a través de GRUPO LINKA garantiza una alta velocidad de inspección de contenidos maliciosos y seguridad perimetral, así como una gran protección integrada y de alto rendimiento contra las amenazas de seguridad actuales, ya sea para pequeñas empresas como para grandes corporaciones.



