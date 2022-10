Soy Fugitivo se lanza a un viaje sin billete de vuelta

Una decisión que no se puede tomar a la ligera es salir de la zona de confort y lanzarse a conocer el mundo.

Con la certeza de que «tal vez no pueda cambiar las cosas, pero sí puedo ser el puente para los que pueden», Daniel Camacho, conocido como Soy Fugitivo, ha decidido emprender una aventura sin billete de vuelta, con el objetivo de compartir qué está pasando más allá de las fronteras que todos conocen.

¿Cómo nació la idea de realizar un viaje sin billete de vuelta?

Lanzarme a esta gran aventura nace en realidad en el 2018, cuando mi pareja y yo decidimos realizar un viaje a Tailandia, nunca habíamos viajado más allá de Europa y nos lanzamos a por diferentes y nuevas experiencias. Lo que no sabía en ese entonces es que ese viaje era el inicio de una nueva vida. Ya que a partir de ahí empecé a viajar más, cada vez a sitios más remotos y recónditos. Fue ya en ese primer viaje que empecé a grabar con mi teléfono y al final de este hice como una especie de vídeo recopilatorio de todos los lugares que visité. Nada que ver con el material que ahora realizo, claro.

A raíz de ahí mi interés por la fotografía y el vídeo aumentó a la vez que me interesaba más por diferentes culturas y lugares de los que pocos hablan. A medida que iba viajando a diferentes países empecé a soñar con vivir viajando, con una vida nómada, pero me parecía una locura, un sueño que solo se quedaría en las ganas. Tenía mi trabajo y viajaba cuando podía, pero fantaseaba con realizar un viaje sin billete de vuelta que me permitiera viajar por el mundo y crear contenido de forma intermitente y simultánea, hasta que un día me pregunte: «si tanto me gusta viajar, si me siento bien creando contenido, ¿por qué no atreverse y luchar por ese sueño?».

Cambié el chip radicalmente y empecé a luchar por ese viaje. Mi pareja estaba decidida a apoyarme en este loco proyecto y los dos decidimos mudarnos más lejos de Barcelona, donde vivíamos. Ahorramos en la vivienda durante un año, a medida que vendíamos o regalábamos nuestras pertenencias. Todo sueño tiene sacrificios, así que dejamos de tener esa vida social que teníamos, dejamos el ocio a un lado y nos dedicamos a trabajar. Yo trabajaba unas 16 horas diarias y el resto de día que me quedaba preparaba el contenido de este gran viaje.

Para qué engañarnos, no ha sido fácil, pero ahora estoy más que orgulloso de la decisión que tomé. Aún no sé cuando volveré ni que haré con mi vida cuando este viaje tenga su fin, pero no es el momento de pensar en eso, he luchado mucho como para pensar en el futuro, este viaje está hecho para vivir el presente.

¿Existe una ruta trazada o va a depender de las decisiones que tomes en el momento? ¿Qué países o continentes piensas recorrer durante este año?

Sí que es cierto que tengo una ruta trazada, pero es totalmente moldeable, nunca se sabe que puede ocurrir durante esta aventura y puede que tenga que quedarme más tiempo en un lugar que no pensaba quedarme o las circunstancias hagan que no visite un país que tenía en mente conocer.

La idea principal de este viaje es conocer parte de Latinoamérica y algunos países que nos faltan por conocer de Asia. Aunque como todo puede cambiar, no descarto la idea de visitar otro continente durante esta aventura. Empezamos por Colombia, ya que es un país que nos hablaron muy bien de él, además que para mi tipo de contenido ya tenía temas pendientes que hacer con contactos que hice de allí. Intentaremos hacer las fronteras terrestres, por lo que luego iremos hacia el sur por Ecuador, siguiendo por Perú y Bolivia. Hasta aquí puedo decir, porque lo siguiente será una sorpresa.

¿De qué manera vas a gestionar los costes del viaje?

Desde, hará un año y medio que decidí realizar este viaje empecé ahorrar lo máximo posible, así que este viaje está financiado completamente por ahorros. Yo antes trabajaba de diseñador gráfico en una empresa de marketing y, además, también tenía mis clientes como autónomo. Llevaba una vida muy estresante, pero era la única manera de hacer dinero, trabajando. Ayudó también a ahorrar el hecho de que nos fuimos a vivir más lejos de Barcelona, una zona más económica y vendimos todas nuestros muebles y cosas que no íbamos a echar de menos.

Para este viaje tengo un coste máximo al día preestablecido que intento no sobrepasar, aunque hay días que si uno lo supera, pero se compensa con otros días.

Durante este viaje creo contenido y lo subo a YouTube, en el que monetizo mis reportajes. No son grandes números y no puedo dedicarme a esto completamente, pero si es una forma de apoyar este proyecto. De igual manera que estoy abierto a colaboraciones con marcas, siempre que sean de mi misma ideología.

¿De dónde nace el interés por retratar los problemas sociales y las situaciones de injusticia que se viven en las comunidades que visitas?

En un principio viajaba por el hecho de conocer y enriquecerme como persona, pero a medida que iba viajando veía también el lado oscuro de muchos lugares, grupos discriminados, injusticias sociales y abusos de grandes empresas. Fue en Myanmar cuando visite una aldea donde encontré unas mujeres con la cara tatuada, conociendo su historia y problemática. A raíz de ese viaje cambié mi contenido y mi forma de viajar. De hecho, en mi canal puedes ver una evolución donde al principio era un Blog de viajes más y luego me voy enfocando en temas mucho más concretos, barrios desfavorecidos, zonas en conflicto bélico, tribus marginadas por el estado e indígenas afectadas por multinacionales, cárceles corruptas, entre otros temas.

Siempre digo que yo no puedo cambiar las cosas, pero sí puedo ser el puente para los que pueden. Mi idea es dar visibilidad a casos y aportar mi grano de arena difundiendo una problemática.

¿Qué tipo de contenido quieres presentar durante el viaje? ¿Puedes adelantar algunos detalles de lo que va a encontrar el público en tu canal de YouTube y en tus redes sociales?

Este viaje está hecho para disfrutarlo y no todas las experiencias las publico en YouTube, pero sí en Instagram, donde publico historias de carácter más personal.

El contenido que se va a realizar para YouTube está enfocado en temáticas sociales, conociendo y conviviendo con grupos tribales, problemáticas en barrios desfavorecidos, apoyando injusticias sociales, visibilizando violaciones de los derechos humanos y realizando expediciones a lugares poco comunes. Mostrando así culturas y tradiciones, algunas casi extinguidas.

Siempre estoy abierto a que los espectadores y seguidores me escriban para que me expongan alguna situación que esté ocurriendo para que yo pueda valorar y ver si puedo realizar un reportaje para el canal y ayudar así a una causa concreta, siempre acorde con el tipo de contenido que realizo.

Uno de tus objetivos como creador de contenido es ser el puente entre las comunidades y las personas que tienen la posibilidad de cambiar las cosas. En ese sentido ¿trabajas el contenido con la intención de llegar a una audiencia en específico?

Parecerá raro que lo diga, pero en realidad el trabajo audiovisual que realizo primero pienso si a mí me interesaría ver un reportaje de esa temática. Si es así, me dedico a estudiarlo y luego, después de conseguir los contactos, a producirlo y, por último, a editarlo. En cuanto a métricas de redes sociales y YouTube, está enfocado a personas que quieran conocer de lo que en los noticieros no aparecen, o si lo hacen, lo hacen de manera edulcorada.

El contenido que yo realizo es completamente real, no hay ninguna persona o empresa que me está obligando o pagando para mostrar un tema de una idea favorable a ella. Todo el contenido que hago y haré siempre será real e intento no manipular, ni preparar ningún terreno antes para que sea lo más natural posible. Aunque es imposible ser 100 % objetivo, siempre doy mi opinión al respecto durante la producción del video y eso, puede o no gustar a los espectadores.

¿Durante este viaje, vas a dedicarte exclusivamente a crear contenido?

Como este viaje es un sueño que estoy viviendo, voy a dedicarlo a disfrutarlo. Voy a crear contenido, pero hace unas semanas que empecé a grabar algunos temas aquí en Colombia decidí abrir un apartado en mi web llamado »Proyectos La Huida» donde hay varios proyectos en los que la gente puede contribuir, son enlaces de gofundme que llevan a un proyecto específico de aquellos lugares que he visitado y he hecho un reportaje sobre ello en el que se necesita ayuda, o bien, apoyo.

Finalmente, ¿qué pensamientos pasaron por tu mente cuando empezaste este viaje?

Sinceramente, por ahora, al no llevar muchos meses viajando, mi sensación es como si fuera un viaje más, un viaje de aquellos que hacía que duraban máximo 3 semanas. Creo que aún no soy del todo consciente que no volveré a casa hasta dentro de mucho tiempo y, que cuando llegue, ¡ni casa tengo!.

Por ahora estoy intentando organizarme, ya que se me está haciendo complicado el hecho de viajar, grabar, editar y, a la vez, preparar los siguientes videos. Pero estoy seguro de que en un par de meses tenerlo todo controlado. Tengo la esperanza de que el canal crezca y dejar espacio para poder disfrutar más de este viaje, como delegar la edición.

Quién sabe lo que me depara esta aventura, lo que si sé, es que pase lo que pase, no me voy a arrepentir nunca de este sueño que se ha hecho realidad