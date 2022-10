La demanda de paneles solares incrementa un 360 %, pero el desconocimiento en los compradores sigue muy presente Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 11:19 h (CET)

Los paneles solares son actualmente una de las principales opciones de generación de energía tanto para particulares como para empresas. Las razones son varias, pero las que más valoran los usuarios es que garantizan a mediano plazo un retorno de casi el 100 % de la inversión, por el ahorro en las facturas de luz, pero también porque se trata de una fuente de energía sostenible que no daña el medioambiente.

La empresa Soof, especializada en energía fotovoltaica e instalación de paneles solares, ha hecho estudios que revelan que la demanda de esta forma de energía ha aumentado considerablemente, pero que aun así el desconocimiento sobre ella continúa presente.

La demanda de paneles solares continúa en aumento Hubo un tiempo en el que los paneles solares eran una forma de energía a la que pocos podían acceder por su reciente comercialización. Con el tiempo, los costes se han ido haciendo cada vez más accesibles, con lo cual muchos más usuarios optan por la energía fotovoltaica frente a otras formas de energía tradicionales.

Sin embargo, en la actualidad, se ha podido observar un importante aumento en la demanda. Esto es precisamente lo que revelan las métricas de la firma Soof, una compañía de consultoría y asesoramiento especializada en instalación solar fotovoltaica. Allí, se muestra que la demanda de paneles solares ha aumentado alrededor de un 360 %, por parte de usuarios de todo tipo que desean aprovechar sus beneficios. También se ha demostrado que el desconocimiento acerca de esta forma de energía permanece todavía hasta hoy.

La desinformación en el mundo de la fotovoltaica A pesar de los datos anteriores, el interesado promedio por lo general no está bien informado acerca de la energía fotovoltaica. De hecho, son personas que aún tienen muchas dudas sobre esta forma de energía y no conocen a ciencia cierta cómo les podría aportar la instalación de placas solares. Es por eso que para aclarar las dudas y combatir el desconocimiento se ha creado Soof.

Esta empresa no solamente compara las tarifas y los beneficios que ofrecen las diferentes compañías de instalación fotovoltaica en España, sino que además brinda asesoría experta y resuelve todas las dudas de las personas respecto a este tema de manera totalmente gratuita. La principal ventaja de Soof no es solo que son verdaderos expertos en energía fotovoltaica, sino que además son completamente honestos con quienes asesoran. Esto se debe a que la empresa trabaja como colaborador de una gran cantidad de compañías del sector fotovoltaico. Por esta razón, son capaces de indicar con precisión dónde se encuentran las mejores opciones según las necesidades de cada usuario.

La página web de Soof es toda una fuente confiable de información acerca de la energía fotovoltaica. Por medio de ella, también se puede hacer contacto directo con sus profesionales para aclarar cualquier duda de manera personalizada.



