¿Cómo tramitar una herencia?, por GLC Abogados Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 09:42 h (CET)

En el derecho sucesorio, todo el conjunto de bienes y obligaciones que adquiere un individuo es considerado como activo susceptible de herencia. Su sucesión depende de un acto jurídico en el que se traspasa la propiedad a otras personas denominadas herederos. Cuando tiene lugar el deceso, es necesario activar los protocolos para dicho traspaso siguiendo los conductos regulares diseñados para tal fin.

GLC Abogados recomienda que el trámite se realice teniendo en cuenta los procedimientos y la documentación necesaria, por lo que enuncia en este artículo algunos de los pasos para repartir un patrimonio a la luz de la ley.

Pasos para acceder a una herencia Lo primero que se debe tener en cuenta es la calidad del caudal hereditario. Es decir, se debe tener claridad sobre la cantidad de bienes y obligaciones que tenía el fallecido, para que de esta manera su repartición se realice de manera justa y transparente. Esto implica elaborar un inventario preciso de las propiedades, descartando aquellas que se extinguen por el hecho de la muerte (deudas con entidades financieras, acceso a pensión, etc.).

Tras esto, se debe determinar si el fallecido había dejado algún testamento. En caso de que no lo hiciera, se necesita redactar una declaración de herederos elaborada por un notario, donde se consignen las últimas voluntades del fallecido y los nombres de todas las personas que deberían recibir algún bien por herencia. Pasados 20 días de la declaración, los herederos deberán ratificar o dimitir a su intención de recibir la herencia y luego se procederá a liquidar los impuestos sobre los bienes deducibles, teniendo como guía los documentos que certifican la propiedad (contratos de compra, certificados de entidades financieras, escrituras públicas, etc.). Al completarse este paso, el notario procede a realizar el cambio de titularidad ante las entidades encargadas, apoyándose en los acuerdos de sucesión que los herederos aceptaron previamente.

Abogados expertos en materia de derecho sucesorio Cuando la herencia contempla la sucesión de algún coche o vehículo de carga, también se debe tramitar la titularidad ante los organismos de tránsito respectivos para evitar sanciones o la confiscación del automotor. GLC también comprende que el trámite de una herencia no es una tarea sencilla y por este motivo pone a disposición de sus clientes, un completo equipo de abogados expertos en derecho sucesorio, quienes están capacitados para asesorar a todas las personas con derecho a una herencia. Los interesados solo deben acceder a la página web de GLC Abogados y contactar con alguno de sus asesores expertos, para dar inicio a un proceso de sucesión de bienes que genere beneficios a todos los involucrados.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.