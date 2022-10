Asseco Spain desarrolla órganos en 3D que minimizan riesgos en las operaciones de trasplante Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 17:31 h (CET) La tecnología de impresión aditiva de órganos en 3D de Asseco Spain permite la perfecta planificación al detalle de la intervención quirúrgica de trasplante, o extirpación de patologías, al crear un diseño de cada modelo de manera individualizada. Cuenta con un portal de software único para facilitar un flujo de trabajo fluido desde archivos DICOM a impresión 3D o VR. Además, supone un gran ahorro de coste, tiempo y riesgos para médicos y pacientes Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, Asseco Spain, multinacional de soluciones empresariales IT, quiere poner de manifiesto la importancia de su tecnología de impresión de órganos humanos por fabricación aditiva 3D.

La implantación de este modelo 3D significa un enorme paso en la transformación digital de los centros sanitarios ya que permite al personal médico realizar una detallada planificación de las intervenciones de trasplante y extirpación de patologías, como tumores, por ejemplo, además de suponer un ahorro de coste, tiempo y riesgos para los pacientes. En este sentido Santiago Ferrer Jover, Head of Industry en Asseco Spain, ha señalado que, "en el sector médico, la cirugía es quizá la disciplina que más ha evolucionado en las últimas décadas con el avance de técnicas impensables hasta hace no mucho tiempo. Para ello, la tecnología digital se ha convertido en una aliada para brindar al elenco médico las herramientas más precisas para lograr intervenciones quirúrgicas cada vez más optimizadas y de la mayor calidad posible".

Modelo personalizado para cada intervención

La tecnología Matrix 3D de Asseco Spain permite realizar réplicas individualizadas de los modelos a trasplantar o tratar. Para ello, se trabaja mano a mano con los hospitales, quienes proporcionan a la compañía imágenes bidimensionales que se obtienen de radiografías o TAC del órgano a trasplantar o intervenir. Este proceso se realiza a través de un portal de software desarrollado para esta actividad que facilita el flujo de trabajo sin interrupciones, ya sea para compartir esos archivos DICOM, hasta la impresión 3D o al modelo de Realidad Virtual.

A partir de dichas imágenes se crea un modelo en tres dimensiones. Una vez aprobado por el personal médico, se procede a la impresión mediante fabricación aditiva. La réplica del órgano permite al personal médico planificar la cirugía sin dejar nada al azar o la improvisación.

Ventajas de trabajar con el modelo 3D

Tanto con el modelo físico como con el virtual se puede planificar la operación de trasplante o sanación, minimizando el tiempo y recursos necesarios para la intervención.

Entre las ventajas del uso de esta tecnología destaca:

Operaciones mejor planificadas. Reducción de los tiempos de operación. Reducción de riesgos para el personal médico y los pacientes. Posoperatorios más leves y rápidos. Menor tiempo de recuperación. Reducción de costes operatorios y posoperatorios. Casos de éxito en hospitales españoles

Este proyecto posiciona a Asseco Spain en la vanguardia de la transformación tecnológica sanitaria de España, que ya ha llevado a cabo proyectos pioneros con hospitales españoles para el diseño y fabricación 3D de órganos humanos.

En colaboración con el Hospital San Cecilio de Granada se ha realizado la fabricación aditiva con impresión 3D de riñones humanos. También se ha creado un pionero modelo de una columna vertebral aquejada de escoliosis severa para planificar su intervención. Por su parte, para el Hospital 12 de Octubre de Madrid se han creado máscaras respiratorias para bebés neonatos por impresión 3D. Las mascarillas se realizan a medida para cada bebé, de manera que puedan recibir respiración asistida en su período en la incubadora.

En este sentido, el objetivo de Asseco Spain es expandir esta tecnología a todo el sector médico del país para ayudarlo en su proceso de transformación digital.

