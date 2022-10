Hipoges, servicer líder: triplica inmuebles gestionados y duplica el valor de sus activos bajo gestión Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 14:12 h (CET) El servicer también ha incrementado su plantilla en los últimos meses, que ya asciende a 1.240 personas ubicadas en los cuatro países en los que opera: España, Portugal, Italia y Grecia. Estas cifras y otras conclusiones se han anunciado en ‘’Hipoges Move On 2022’’, el evento anual de agentes y empleados que la compañía ha celebrado en Madrid Hipoges, servicer líder del sector en España, ha anunciado en su evento anual Move On, celebrado el pasado 6 de octubre en Madrid, que ha duplicado sus activos bajo gestión y ha triplicado el volumen de inmuebles bajo gestión en solo un año. Además, ha visto crecer de manera exponencial su plantilla con 450 nuevas incorporaciones, creando un equipo multidisciplinar constituido por 1.240 personas de 27 países diferentes.

Son parte de las conclusiones que el servicer ha plasmado durante este evento referente en el sector y que ha contado con la asistencia de más de 650 personas. En él, se pudieron conocer de primera mano los hitos alcanzados por la compañía en este 2022 y, también se aprovechó para dibujar las expectativas y principales desafíos de cara a 2023.

También se ha incrementado notablemente su cartera de nuevos clientes desde 2021

El acto contó con las ponencias de varios portavoces de diferentes áreas de negocio de la empresa, como la de Carlos Pérez de Yrigoyen, director de Real Estate de Hipoges o la del director de REOS, Luis Ramírez, entre otros. Además, también contó con la aportaciónde numerosos brokers de referencia en el sector.

A lo largo de la presentación se destacaron las dos nuevas áreas de comercialización: ’Subastas y cesiones de remate’’ y ‘’Activos singulares’’. Estas últimas, a su vez, divididas en cinco categorías: ocupados, suelos, singulares, WIPs y obra nueva, lo que permite añadir aún más servicios al area de Real Estate de la compañía. Pero no fueron los únicos aspectos tratados en la jornada; también se esbozaron hitos alcanzados en áreas tan diferentes comoMarketing o Tecnología, así como un balance de PortalNow Inversores, la sección exclusiva para profesionales que el servicer echó a rodar a principios de este año.

Hipoges Move On 2022: confianza, compromiso, adaptación y transparencia

La cartera de Hipoges, a la que se han sumado importantes clientes en estos últimos meses, está constituida por activos residenciales y colaterales, a los que se suma suelo para la construcción. Entre estos activos también se incluyen hipotecas residenciales y adjudicados, préstamos promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología. Al mismo tiempo, la compañía también ocupa el rol de guía y asesor en procesos de valoración y compra, así como en asesoría en el diseño de procesos e implementación de herramientas de gestión.

Alineado a valores muy presentes en la cultura corporativa de la empresa, como ‘’confianza, compromiso, adaptación y transparencia’’, concluyó el evento Move On 2022. Un acto donde "ha quedado patente la imparable expansión del servicer a nivel nacional y la clara convicción de seguir mejorando los resultados para alcanzar los ambiciosos objetivos marcados", ha destacado Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer. "Una previsión que será posible, de nuevo, gracias a la suma de esfuerzos de todos los equipos con los que Hipoges trabaja en el sur del continente europeo", concluye Antunes.

