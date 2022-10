Stratio BD, el líder europeo en "Data Fabric", cierra una ronda de inversión de 65M€ liderada por InfraVia Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 14:19 h (CET) Stratio BD ha anuncia su ronda de financiación Serie C de 65 millones de euros, liderada por InfraVia Growth. Adara (inversor de las Series A y B) y los fundadores también han participado en la operación. Fundada en 2013 y con sede en Madrid, Stratio BD se ha posicionado con éxito como proveedor de soluciones tecnológicas para la gestión del dato de grandes compañías, especialmente en el sector financiero y asegurador Según ha informado la compañía en un comunicado, la plataforma "Augmented Data Fabric", desarrollada por Stratio BD, ayuda a sus clientes a acceder y agregar datos procedentes de diferentes fuentes heterogéneas, utilizando tecnologías de virtualización e ingesta automatizada de información. Además, permite a los usuarios de negocio extraer conclusiones y gobernar grandes conjuntos de datos utilizando "machine learning". La plataforma de Stratio BD gestiona todo tipo de datos, independientemente del entorno en el que estén alojados, ya sea "on premise", en la nube o en una combinación híbrida.

Esta combinación de funcionalidades y capacidades tecnológicas ha sido bautizada como "Data Fabric" y analistas como Gartner y Forrester reconocen a Stratio BD como un líder en este sector emergente. Este liderazgo se basa en la capacidad de Stratio BD para aportar a sus clientes una propuesta de valor superior al de otros enfoques de gestión del dato más tradicionales.

En un entorno de crisis, lograr extraer el máximo valor de los datos supone una ventaja competitiva para las grandes organizaciones B2C, especialmente en sectores como el financiero el sanitario, la distribución o las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, el gobierno de los datos se ha convertido en una prioridad y una exigencia para estas empresas, a medida que aumentan las regulaciones de privacidad de datos, como GDPR y CCPA.

Durante los últimos diez años, Stratio BD ha aprovechado su plataforma líder en la industria, no sólo para construir una sólida posición comercial en España, sino también en América Latina y, más recientemente, en el Reino Unido y Francia. La compañía aprovechará la inyección de fondos que supone la ronda, y sus ventajas a nivel técnico, para acelerar su crecimiento en Europa con la ayuda del equipo de InfraVia.

"Hay estudios que afirman que el 68% de los datos de una organización se queda sin analizar y que más del 80% de las empresas no puede acceder a sus datos al estar en silos (1). Stratio BD ha conseguido que nuestros clientes superen estos obstáculos multiplicando así su productividad, a la vez que reducen costes y tiempos a una fracción de lo previsto. Todo esto demuestra que los analistas de firmas globales como Gartner o Forrester tenían razón y que "Data Fabric" no es solo una tendencia, sino una revolución en la gestión del dato.", afirma Óscar Méndez, CEO de Stratio BD. "Este es un momento crucial para Stratio BD, ya que esta nueva ronda, junto con el amplio soporte que nos brinda InfraVia, nos permitirá acelerar nuestra expansión internacional mientras continuamos realizando innovaciones en nuestra plataforma", añade.

"Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Stratio BD, ya que creemos que están en una situación única para construir una posición sólida en Europa. Esperamos ayudar a Óscar, Ernesto, José Manuel y su equipo durante su próxima fase de crecimiento y aprovecharemos toda la extensión de nuestra red, recursos internos y experiencia para hacerlo", afirma Guillaume Santamaría, socio de InfraVia.

"Quedamos especialmente impresionados con la visión del equipo, que fue capaz de anticiparse en varios años a la consolidación del concepto "Data Fabric" creando una plataforma capaz de aportar un enorme valor a clientes "Blue Chip". Tenemos muchas ganas de pasar a la siguiente fase y de impulsar un líder europeo junto al equipo gestor", señala Romain Favrelle, director de InfraVia.

