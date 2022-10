Las claves para adaptarse a la nueva Ley del Informante a debate en el ECEC 2022 Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 13:35 h (CET) EQS Group reúne a más de 7.000 profesionales en su evento anual de compliance. La evolución del departamento de compliance, la creciente demanda de canales de denuncia confidenciales y la reputación corporativa fueron algunos de los temas a debatir. Como ponentes españoles, el evento reunió a profesionales procedentes de Banco Santander, Amadeus, Cases & Lacambra, Deloitte y All Ways Compliance Un año más, EQS Group ha reunido a más de 7.000 profesionales para tratar los retos del compliance en la European Compliance and Ethics Conference 2022, la mayor conferencia del sector legal y ético. Por tercer año consecutivo, el evento organizado por el grupo alemán líder en el sector, ha contado con una sesión de expertos en español. Además de parte del equipo local de EQS Group España, la sesión contó con la participación de ponentes procedentes de empresas del IBEX35 y de consultores y despachos de abogados.

La inauguración del evento corrió a cargo de Murray Grainger, director general de EQS Group en España y Portugal. Durante sus tres sesiones de debate, se trataron temas como la dualidad entre el Compliance y los departamentos de legal o el liderazgo y la diversidad ética el cumplimiento normativo. Sin embargo, un espacio importante del evento se dedicó atratar las últimas novedades relacionadas con la Nueva Ley de Protección de Informantes, la adaptación en España de la Directiva Whistleblowing, que recientemente ha entrado en la agenda del Congreso de los Diputados para su aprobación por el procedimiento de urgencia. Así, durante el evento se repasaron las principales claves que las empresas deben tener presentes para cumplir con esta nueva Ley:

Compliance, un nuevo paradigma separado del sector legal: Algunas de las conclusiones más relevantes alcanzadas durante el evento fue el papel del compliance dentro del departamento de legal, dado que se trata de dos departamentos que se encuentran unidos, sobre todo en las empresas de menor tamaño. En este sentido, Lola Conde, Corporate Legal en Banco Santander, y Laura Nieto Silvente, socia en Cases & Lacambra, coincidían en la primera mesa de debate en las funcionalidades totalmente diferentes de ambos roles, una dirección en la que también apuntaba el mismo Murray Grainger, confirmando la necesidad de diferenciación total de ambos cargos. A pesar de la cercanía de ambos departamentos, estos trabajan de maneras complicadas, siendo el departamento de legal un aliado en el desarrollo de negocio y el departamento de compliance el encargado de asegurarse de que el negocio cumple con las normativas marcadas externamente. Es por esto que muchos de los ponentes también coincidían en que no es necesario que el encargado de compliance sea un perfil legal, sino más bien un garante ético de la legalidad del negocio.

Creciente demanda de canales modernos que garanticen la confidencialidad: una idea quese consolidó durante la última mesa de debate en el contexto de la nueva Ley, donde se trabajó el papel del informante en una representación de situaciones a modo de roleplay. En ella, no solo se trató la necesidad de contar con un perfil encargado de recoger las informaciones de los trabajadores transmitiendo seguridad y confianza, sino también la creciente demanda por parte de los trabajadores de canales modernos y efectivos que aseguren la confidencialidad y el anonimato del informante, dotándolos de la seguridad psicológica necesaria para efectuar una denuncia. El cumplimiento atrae a los inversores: Precisamente, gracias a la existencia de canales seguros y sencillos de utilizar dentro de la compañía repercute positivamente en la experiencia del empleado dentro de la compañía. Pero externamente, también tiene su lado positivo, ya que cuanto más justa sea una empresa, mejor reputación tendrá y a más inversores atraer. "En un mundo cada vez más interconectado, donde la información viaja en menos de un segundo, se vuelve cada vez más necesario contar con una herramienta de cumplimiento que se asegure de que toda actividad que realiza la empresa cumple legal y moralmente con la realidad normativa. En esta tarea, los trabajadores son nuestro principal aliado, porque son los más conscientes de lo que ocurre diariamente en la compañía, es por eso que debemos ser capaces de ofrecerles un entorno seguro en el que convertirse en informantes", afirmaba durante el evento Murray Grainger, Country Manager de EQS Group España y Portugal.

Acerca de EQS Group

Desde su fundación en el año 2000, EQS Group ha apoyado a miles de empresas de todo el mundo en el cumplimiento de complejos requisitos de conformidad.

EQS Compliance COCKPIT, basado en la nube, agrupa en una sola plataforma los pasos más importantes del trabajo de cumplimiento normativo en las áreas de protección de alertadores y gestión de casos, gestión de políticas, procesos de aprobación, conflictos de intereses, gestión de listas de personas con información privilegiada y obligaciones de información. Prepara a los profesionales del cumplimiento normativo con flujos de trabajo sencillos, procesos automatizados, análisis avanzados e informes claros para facilitar su trabajo diario. Además de sus productos de cumplimiento, EQS Group también ofrece soluciones digitales para las relaciones con los inversores.

Actualmente, EQS Group tiene sede en las principales capitales financieras del mundo y cuenta con más de 550 empleados. Visitar el sitio web para obtener más información: www.eqs.com/es

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 900 estudiantes con discapacidad solicitan las becas de la Fundación Adecco para el curso 2022-2023 El refugio mexicano de los famosos Stratio BD, el líder europeo en "Data Fabric", cierra una ronda de inversión de 65M€ liderada por InfraVia Hipoges, servicer líder: triplica inmuebles gestionados y duplica el valor de sus activos bajo gestión La importancia de ayudar a los niños a desarrollar habilidades críticas para prosperar en sus futuros trabajos