La tecnológica vasca Irontec adquiere Linube, empresa de cloud e infraestructuras

jueves, 13 de octubre de 2022, 13:47 h (CET) Irontec refuerza su oferta actual de servicios de ingeniería, cloud e infraestructuras, integrando al equipo de Linube y afianza su posición de liderazgo a nivel nacional. Esta operación se lleva a cabo en el marco de la estrategia de expansión y crecimiento a nivel nacional e internacional de la tecnológica vasca Irontec en el sector de la consultoría IT y la ingeniería informática La compañía de servicios tecnológicos avanzados Irontec acelera su crecimiento gracias a la adquisición de la empresa Linube. Fundada en 2009, Linube está especializada en la administración de sistemas y servidores cloud. Esta operación eleva el servicio de Irontec y consolida su liderazgo en este ámbito.

Irontec integra Linube en su equipo y refuerza su unidad de negocio de Cloud e IT Business

La integración de Linube en la estructura de Irontec permite ampliar de manera destacada su catálogo de servicios de ingeniería de sistemas y cloud, y conlleva un crecimiento de su equipo hasta las 100 personas. Un hecho que impulsa de manera notable la capacidad técnica y operativa de Irontec a la hora de ofrecer servicios avanzados e integrales, y que le permitirá seguir ofreciendo las soluciones más competitivas del mercado, seleccionando las tecnologías más innovadoras y avanzadas.

La integración de Linube, con más de una década de trayectoria dedicada a la provisión de servicios de ingeniería de sistemas, infraestructuras cloud y hosting, permite a Irontec complementar y mejorar su catálogo de soluciones de ingeniería de sistemas e infraestructuras. Además, tal y como destaca Ignacio Urigüen, CEO de Irontec, "ambas compañías comparten cultura profesional y capacidades técnicas, de manera que las posibilidades de crecimiento conjuntas son muy destacadas".

Desde sus inicios, Irontec ha apostado por la captación continua de talento, un hecho que ahora se ve reforzado con el respaldo del grupo inversor Tekpolio, cuya misión es apoyar, en la planificación estratégica y financiera, proyectos empresariales con vocación de liderazgo. Así como aportar a sus compañías participadas estabilidad para afrontar su expansión.

En este sentido, Jonathan López, CEO de Linube, se incorpora como responsable de la unidad de negocio de Cloud e IT Business, quien afirma que Irontec es sin duda un proyecto empresarial atractivo en el que se ha involucrado recientemente, pero con intención de permanencia: "Compartimos visión de negocio, cultura y valores, y ambas empresas apostamos por la expansión con arraigo local".

Sobre Linube

La empresa Linube, expertos en soluciones tecnológicas para Internet, nace en 2009 en Bizkaia como proveedores de alojamiento. Entre sus servicios destacan la gestión de dominios, planes de hosting y servidores cloud, el desarrollo de proyectos web a medida, administración de servidores y servicios de consultoría y optimización web. A lo largo de todos estos años, ha destacado por ofrecer un servicio personalizado y un soporte individualizado, así como por contar con un equipo técnico cualificado en constante formación y a la última de las nuevas y más vanguardistas soluciones tecnológicas.

Sobre Irontec

Irontec (www.irontec.com) empresa bilbaína que ha logrado posicionarse como la empresa más importante de Euskadi especializada en tecnologías abiertas y una de las referencias a nivel nacional. Con la visión de ser la empresa tecnológica de referencia que destaca por su calidad al servicio del negocio de clientes satisfechos, desarrolla su actividad en 5 grandes áreas de negocio: comunicaciones unificadas, ingeniería de software, ciberinteligencia, cloud & negocio digital y data intelligence. Una empresa en la brecha de la innovación, que gracias a un equipo motivado y altamente cualificado, ayuda a clientes a ser más competitivos mediante un modelo de negocio creciente, sostenible e íntegro.

