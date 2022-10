Per-Pack impulsa su empresa con el Kit Digital de los Next Generation Comunicae

jueves, 13 de octubre de 2022, 13:58 h (CET) Per-Pack apuesta por la solución digitalizadora sitios web para mejorar su presencia en internet La empresa, especializada en aportar soluciones de embalaje con film y experta en el suministro de maquinaria de embalaje y de films específicos, ha decidido añadir formularios específicos para cada uno de los productos que ofrece a los clientes. Esta implementación supone una mejora, que ha sido posible gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation.

Con estos formularios específicos, Per-Pack mejora la experiencia de navegación de los usuarios y consigue que sea más fluida, directa y acotada. De esta manera, los clientes pueden solicitar información concreta de cada producto y de la maquinaria que ofrecen en la tienda online. Esta especificación en los formularios, facilita la comunicación con los clientes y crea una atención más personalizada.

El cliente puede obtener datos técnicos y particularidades específicas de los productos que le interesen fácilmente, sin que tenga que rellenar un formulario de contacto genérico. A través de un departamento comercial, en Per-Pack se estudian las necesidades del cliente y eso permite dar una respuesta personalizada rápidamente, para recomendar y asesorar a los clientes con la mejor opción para cada caso.

En el momento en el que el cliente ve el producto en el que está interesado, simplemente tendrá que introducir sus datos y enviarlo. Per-Pack es una empresa que pone a disposición de los clientes un servicio de asistencia técnica continuado, ofreciendo respuestas ágiles y solventes en menos de 24 horas.

Per-Pack cuenta, actualmente, con más de 3.000 máquinas vendidas y ofrece soporte técnico permanente especializado a los clientes, contando con un stock permanente de equipos y films. Es una empresa que ofrece soluciones de alta calidad, pensando en las distintas necesidades de embalaje con film, teniendo especial incidencia en aplicaciones de film retráctil y embolsado.

