Giannina Azar, la diseñadora que ha vestido a Beyonce en su último álbum, presenta su última colección en Madrid

jueves, 13 de octubre de 2022, 10:26 h (CET) Martin Polanco diseñador de celebrities como Natty Natasha, a Daddy Jankee, Don Omar, apostó por recuperar las tradicionales guayaberas con su colección "La vuelta al mundo en Chacabana" SPRING COLORS FASHION SHOW ha celebrado su segunda edición en España. El desfile de alta costura procedente de Estados Unidos, ha tenido lugar en el hotel Westin Palace (Madrid).

Entre los diseñadores que han participado en la pasarela ha destacado Giannina Azar, creadora de los looks que lucen numerosos artistas internacionales como Jennifer López, Thalía, Britney Spears y Maluma. Recientemente Giannina ha sido noticia por haber creado el look de la cantante Beyonce para la portada de su último álbum, "Renaissance". Un sensual diseño con bordados en pedrería y cristales Swarovski sobre transparencias que la diva lucía sobre un caballo plateado.

Giannina ha presentado en Madrid su colección "Isola di Capri" inspirada en Capri, que incluían elegantes modelos con estampados mediterráneos de vibrantes colores que invitan a vivir un eterno verano. La diseñadora propuso una colección repleta de conjuntos frescos y juveniles con estampados coloridos cargados de energía, por supuesto, no faltaron los brillos y las piedras tan característicos de Giannina Azar que hacen únicas cada una de sus piezas.

Lina Lavín, condesa de la Car, aristócrata y célebre peletera también participó en la pasarela con algunos de sus últimos diseños. Lina Lavín es una firma internacional de alta peletería de lujo que, en cada una de sus creaciones ha sabido capturar la esencia de la moda en los diferentes lugares del mundo que ha visitado. Los diseños de la peletera han transmitido una gran exclusividad y elegancia orientada al público femenino.

Spring Colors Madrid también contó con el conocido diseñador Martín Polanco, que ha vestido a numerosas celebridades como Natty Natasha, a Daddy Jankee, Don Omar o al presidente de la República Dominicana, entre otros. El diseñador presentó su colección "La vuelta al mundo en Chacabana", una iniciativa para que las personas consuman el producto dominicano. Polanco ha logrado con sus atractivos diseños de chacabanas o guayaberas cruzar el Atlántico y entusiasmar a Europa con sus propuestas.

Otra diseñadora invitada fue Damaris Rubio que presentó su colección "Memories" una serie de piezas únicas que desbordan elegancia, color y belleza, combinando estampados y texturas. Mientras que Diosa del Mar que mostró las últimas tendencias en baño que se lucirán en el verano de 2023.

Destacó también la propuesta de la joven promesa Jarul Mercedes, el diseñador dominicano residente en España apostó por una colección de alta costura con diseños arriesgados y llenos de glamour.

La moda más solidaria

SPRING COLORS FASHION SHOW dona parte de los fondos obtenidos en cada evento a una ONG seleccionada por la Fundación Spring Colors Future, la cual se centra en la promoción del desarrollo humano de niños y adolescentes. El objetivo es mejorar su formación para que puedan acceder a un futuro mejor. En este caso, las donaciones irán destinadas a la Fundación Isabel Heredia. Uno de los propósitos de este proyecto es dar visibilidad a las enfermedades raras, neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro; buscar fondos para financiar la investigación de esta enfermedad que aún no tiene cura. Debido a su baja prevalencia, no cuentan con el apoyo de los laboratorios farmacéuticos.

Sobre Spring Colors

SPRING COLORS FASHION SHOW es un desfile de modas que se inicia en el año 2012 en Estados Unidos con el fin de presentar al público la labor de los mejores diseñadores hispanoamericanos e internacionales. Spring Colors tiene su origen en la ciudad de Rhode Island, después pasa a celebrarse en Boston, Massachusetts, convirtiéndose en el mejor y más esperado Fashion Show, en el área de Nueva Inglaterra. Es por ese profesionalismo y proyección que el número de diseñadores invitados anualmente aumenta cada vez más. Su fundadora, Martha Villar es una apasionada del mundo de la moda y es representante internacional de la revista Madrid Magazine. Además, es PR de numerosos diseñadores como Giannina Azar.

