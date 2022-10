Huye hacia delante Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de octubre de 2022, 09:12 h (CET) La esperada respuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, a la ofensiva con la que Ucrania ha recuperado una parte importante de su territorio refleja el nerviosismo de quien es consciente de no estar consiguiendo sus objetivos.

Putin ha anunciado la movilización de 300.000 mil reservistas, aunque lo más grave ha sido su amenaza de utilizar la fuerza nuclear, una retórica a la que la comunidad internacional no puede acostumbrarse. La movilización ha venido acompañada de una serie de cambios legislativos en el código penal para evitar las deserciones. Esas medidas sin duda tendrán consecuencias en el descontento social y en la oposición interna, y ya están provocando el exilio de numerosos rusos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

