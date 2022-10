"La verdad nos hará libres", Jesús Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

jueves, 13 de octubre de 2022, 09:09 h (CET) “¡Éste cómo va a ser bueno si es vecino mío!”. Esta frase, aunque chistosa, tiene mucha hondura. Se la oí por primera vez a Jesús Quintero cuando entrevistaba a Sabina. Y después de pronunciarla, los dos se echaron a reír, y Sabina contestó que estaba de acuerdo. Después de yo oírla, me puse a escribir y a pensar. Y pensé que es difícil que alguien soporte una mirada de cerca. Y recordé la cita de un libro de filosofía que decía que lo que vemos en el otro, no es más que nuestro propio reflejo.

Entonces, es triste, pero si nos obstinamos en ver en el otro solo defectos, quiere decir que insistimos en cerrar los ojos. Decía el libro que la pregunta que hay que hacerse es:” ¿Acaso el otro no tiene defectos?” Y la respuesta es que nosotros hacemos malo al otro.

Voltaire y Rousseau estaban equivocados, el hombre no es malo, el malo soy yo, decía el libro. Me explico:" Imaginemos a un niño que es un genio fuera de lo común. Imaginemos que todo el mundo lo margina. Imaginemos que yo comprendiera lo que le sucede a ese niño y lo salvara de su soledad, de su frustración. De esa situación que quizá lo llevara a la consumación del estigma que la sociedad le impuso". Decía el libro que es esto lo que ocurre en el mundo: vemos el mal en él y el mal se hace realidad. Y, como dice la Biblia:" La verdad nos hará libres". Hay que reaprender a ver.

