La Teología de la Liberación y el Vaticano

Han pasado los años y analizando la situación actual de la Iglesia Católica, seminarios y conventos cerrados; numerosos templos sin culto, escasean los sacerdotes y la Divina Eucaristía de mal a peor llegas a la conclusión de que la nueva Iglesia Católica, era la Teología de la Liberación, camuflada con palabras mundanas. Quitan a Dios y en su lugar ponen al hombre.

Esta Teología de la Liberación fue condenada por la Iglesia Católica, pero al renunciar Benedicto XVI, quedó expedito el camino, y la propia Cabeza de la Iglesia, habla de liberar a los oprimidos; de ir por las periferias, los pobres son los preferidos, esta es la Madre de los pobres. Hablan del calentamiento global, de la contaminación, de la madre de la naturaleza, de la fraternidad universal, de una nueva iglesia mundial, etc.

A Cristo ni se le nombra, la Divina Eucaristía por los suelos, ni santidad, ni gracia, ni pecado, ni cielo ni infierno, etc. Cómo no iba a anunciar el cielo que esta situación era insoportable? El rayo que cayó sobre el Vaticano, anuncia que en cualquier momento puede suceder algún acontecimiento proveniente del cielo, por lo que hay que estar con la lámpara encendida, y no hagamos como aquellas vírgenes necias a las que se les acabó el aceite y no pudieron entrar a la boda.

Del mundo es preferible no hablar, pues estamos haciendo propaganda de Satanás que es el rey del mundo y pretende que le adoremos.