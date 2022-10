​Mensaje con tintes apocalípticos Jesús D Mez Madrid Lectores

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:58 h (CET) Es pronto aún para saber hasta qué punto la reacción de Putin significa un cambio radical en la estrategia militar rusa. En su último mensaje, con tintes apocalípticos y constantes referencias a las supuestas amenazas que padece Rusia por parte de Occidente, se confirma que no existe ninguna intención de poner fin a la agresión contra Ucrania, y también que la situación interna se complica por momentos.



La decisión de convocar referéndums, llevados a la práctica, en los territorios ucranianos ocupados ha sido solo una estratagema que la comunidad internacional no puede aceptar de ningún modo. Presionado por los sectores más duros del imperialismo ruso, Putin, desgraciadamente, aleja la esperanza de una paz justa. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

