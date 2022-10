​Mujeres iraníes Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:56 h (CET) Desde varios Gobiernos de Europa se han hecho saltar algunas alarmas ante la presión y persecución que están sufriendo las mujeres jóvenes en Teherán, a consecuencia de la violencia policial, que subrayan los peligros reales que sufren los disidentes iraníes en general, y las mujeres, en particular.

Para la teocracia iraní, como para el islamismo radical, el velo de Amini no era solo una prenda más. Lo ha corroborado el presidente Raisi al negarse a ser entrevistado por una periodista de la CNN que no quiso usar hiyab. Es solo un gesto, pero un gesto de innegable valor para las mujeres iraníes, pero también para los varones, que arriesgan sus vidas por defender la libertad.



