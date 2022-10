¿Opción de diálogo en Ucrania?

La guerra ha llegado, oficialmente a Rusia. Lo cual reduce de forma significativa el margen de maniobra de Moscú para una hipotética solución. El envío de tropas poco formadas y aún menos motivadas no generará cambios en el campo de batalla, al menos a corto plazo. Lo previsible es que la contraofensiva se mantenga o se intensifique, mientras el descontento popular y las sanciones erosionan el poder de Vladímir Putin.



En estos mementos Putin lo tiene difícil para ganar, pero no puede permitirse la derrota. De ahí que se haya encargado de recordar que la opción del uso de armas nucleares está sobre la mesa, no tanto porque este armamento vaya a servirle para ganar la guerra, sino con el objetivo de que la amenaza haga titubear a los aliados de Ucrania y allane el camino a una negociación, que por cierto, parece que los militares ucranianos no están por ella. Es lo que interesaría también a los aliados de Moscú, comenzando por China.