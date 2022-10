Colectivo boliviano WarmiChacha expone en la Bienal de Venecia 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La fuerza espiritual y estética que identifican la cultura ancestral boliviana ha estado presente en la edición número 59 de la Bienal de Venecia.

La participación fue asignada por el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia al colectivo WarmiChacha, conformado por 25 jóvenes artistas que desarrollan disciplinas como pintura, fotografía, arquitectura, escultura, arte multimedia o escritura, entre otras. El pabellón boliviano exhibe la obra Wara Wara Jawira (Río de estrellas), que refleja la conexión de los saberes andinos con lo cósmico, a través de la Vía Láctea.

Encuentro en dos tiempos El pasado y el presente se funden en esta muestra, comisariada por el representante oficial de la delegación, Roberto Aguilar (Mamani Mamani), quien manifiesta su orgullo por llevar la esencia creadora de su país a la cita artística más antigua y prestigiosa del mundo. Del 23 de abril al 23 de noviembre se realiza el gran evento, en el espacio Artspace4rent, bajo la temática The Milk of Dreams, inspirada en el libro de la pintora y escritora inglesa Leonora Carrington.

El talento de Guto Ajayu, Augusto Mendoza Mendieta, destaca entre los jóvenes artistas que participan en el pabellón de Bolivia, con una propuesta que une la tradición con elementos modernos, asociados al muralismo y el grafiti. El estallido de color que identifica su obra rompe esquemas y plantea un simbolismo único con matices latinoamericanos y, a la vez, propios de la cultura urbana de cualquier país.

Ajayu despliega un trabajo constante que ha merecido el reconocimiento de sus exposiciones individuales y colectivas en los cinco continentes, razón por la que su presencia enriquece el contenido que plantea WarmiChacha en la Bienal.

Los jóvenes que forman este colectivo Los miembros actuales son (sin ningún orden en particular):

Leo Calisaya, Johnny Aduviri Rodríguez, Santiago Romero Mérida, Josué Caleb Rodríguez Gonzales, Joaquín Salvador Molina Saavedra, Claudio Fabián Vargas Hernani, Fátima Gloria Choque, Krystel Adeline Jiménez Loría, Luis Oscar Jiménez Torres, Samuel Martínez Bejarano, Iris Kiya, Juan Pablo Villalobos, Jasmany Eddy Vásquez Suxo, Andrés Armin Kuljis Molina, Gabriela Lugones Guzmán, Guto Ajayu, Javier Sebastián, Abecia Achá, David Fernando Portillo Morales, Adriana Aneiva Guerra, Juan Carlos Usnayo Chura, Jessica Violeta Vásquez Velarde, José Luis Saenz Nuñez, Lenard Gery López Silva, Solandré Vásquez Padilla y Belén Crespo son artistas bolivianos que se incorporaron a este esfuerzo por visibilizar las raíces culturales del país pluricultural ante conocedores y amantes del arte de todo el planeta.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.