El eSolidario “RobynGoods”, premio Titanes de las Finanzas 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El e-commerce se coloca en el top 10 de las empresas nacionales con el máximo galardón que entrega anualmente el foro Ecofin.

El portal de comercio electrónico recibirá el galardón junto al Real Madrid, Antena 3, Santalucía AM, Canal de Isabel II, Digio, Sending, C1b3rwall, SUP y MXM de Telemadrid.

El eSolidario RobynGoods llega a lo más alto. La compañía se ha alzado con el premio Titanes de las Finanzas 2022, que concede el foro Ecofin. Solo se accede a este galardón tras haber recibido el Premio Jurado,que la empresa obtuvo el pasado mes de julio junto a otras diecinueve compañías españolas. Un reconocimiento que concede el jurado de Ecofin a las compañías, instituciones o proyectos nacionales, que han marcado el rumbo durante los últimos meses, con reconocidos méritos que posicionan su liderazgo. A partir de este premio y, hasta el momento, tras casi dos meses después, por votación popular, las veinte compañías optaban al estatus de titán, aunque solo las diez más votadas se alzarían con este premio. Esta misma semana, Ecofin desvelaba los nombres y apellidos de los ganadores de los Titanes de las Finanzas 2022, y RobynGoods entró en el ranking de las diez más votadas.

El fundador y CEO de la compañía RobynGoods, Eloy Martín, ha declarado “la enorme sorpresa” que ha supuesto recibir la noticia de este segundo premio. “¡Nada menos que el Titanes de la Finanzas 2022, junto a empresas de reconocida trayectoria!”, ha manifestado. “Es un honor recibir este nuevo galardón, después del Premio Jurado, constituye un reconocimiento por duplicado de una de las instituciones más prestigiosas del sector”, ha precisado el fundador de la compañía. Además, Martín ha señalado que resulta “motivador” recibir esta valoración de los máximos profesionales del mundo financiero, empresarial, educativo y del sector público. “Creo que se percibe un cambio. Se ha apostado por una propuesta más disruptiva, no tan tradicional desde el punto de vista empresarial, porque RobynGoods tiene ADN solidario. Bajo nuestro enfoque, este debe concebirse como el eje de la arquitectura empresarial del siglo XXI. Los principios y valores de nuestra compañía convergen con la Agenda 2030 y eso es lo que se ha premiado. Es una apuesta de futuro”, ha concretado.

Para Martín los premios son “gratificantes” para la labor empresarial y se convierten en “motores de dinamización de los equipos de trabajo: los fortalecen”. Además, ha añadido que, este caso, supone un salto cualitativo para la empresa. “De semilla pasamos a árbol que da sus frutos”, ha descrito. El CEO de RobynGoods ha agradecido a todos los profesionales que han valorado su proyecto. “Antes de recibir este segundo premio, en la fase de la candidatura abierta a la votación pública, se publicó una entrevista que titularon: RobynGoods, el Amazon solidario que aspira a ganar el Titanes de las Finanzas 2022. Recuerdo que me pareció un titular muy simpático. Esperemos alcanzar la dimensión del gigante del comercio electrónico mundial, significaría donar millones de euros a causas que lo necesitan. Eso es RobynGoods”, ha puntualizado.

La compañía RobynGoods RobynGoods es una compañía de comercio electrónico que cumple algo más de dos años. Se inauguró el 31 de agosto de 2020, Día internacional de la Solidaridad. Detrás se encuentra un emprendedor canario especializado en comercio internacional, sobre todo con Asia, Sudamérica y África Occidental. El modelo empresarial de RobynGoods propone un sistema disruptivo en el sector, ya que con la compra de cada producto se dona el 75 % del beneficio; un porcentaje muy alto que mantiene, según su fundador, “una rentabilidad empresarial sostenible”. El CEO de RobynGoods ha señalado que la compañía inaugura un nuevo concepto de compras online que responde a tres preceptos multivectoriales: solidaridad, colaboración y sostenibilidad.Según su fundador, RobynGoods aspira a ser un modelo de filantropía empresarial.

Cabe resaltar que el porcentaje fijo del beneficio es aplicable a cada uno de productos en todas las categorías de venta de la plataforma. La tienda ofrece actualmente unos 20.000 artículos, conforme a las previsiones antes de que acabe el año prevé triplicar la cifra, ha anunciado Martín. Continuará creciendo en 2023. RobynGoods ya opera con los mercados internacionales. Además, dentro del territorio nacional realiza envíos a Canarias.El sistema implementado por su creador aporta otro valor añadido donde el usuario decide la entidad, organización, institución o asociación a la que dirige su donación. Así la plataforma se convierte en un canal anexo de recaudación de fondos económicos para las entidades, organizaciones o instituciones sin ánimo de lucro.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El lanzamiento del libro ‘Competencia Comunicativa Oral’ de Giunti Psychometrics Limpieza de los conductos y cajas de ventilación para evitar la propagación de incendios Los beneficios de barro barbero, una arcilla natural para peinados que se puede obtener en Saw Palmetto La nueva actualización del curso de ActiveCampaign con Israel Huerta Colectivo boliviano WarmiChacha expone en la Bienal de Venecia 2022