Bag in Box revoluciona el concepto del vino en España

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Beber buen vino es una costumbre y una tradición muy arraigada en España, donde se pueden encontrar variedades que permiten disfrutar de un sinfín de sabores, aromas y texturas diferentes. En este sentido, con el objetivo de acercar un vino de excelente calidad y a buen precio a todos los hogares, vinoenbox.com surge como una alternativa innovadora a través de su formato Bag in Box.

De esta manera, se generan menos residuos en comparación con las botellas de cristal, además de reducir los costes en producción y transporte, lo cual resulta en un coste final del producto más accesible.

¿En qué consiste el nuevo concepto en vinos? Con origen en Logroño y mediante una cuidadosa e individualizada gestión de los pedidos propiciada por unos eficientes proveedores, Vinoenbox.com es una opción práctica, cómoda y limpia de consumir un vino de primera calidad. Tanto es así que su sistema hermético de líquidos Bag in Box mantiene intactas las propiedades del vino, por lo que se garantiza un período de conservación de 2 años, siempre y cuando se guarde en un lugar fresco, seco y protegido del sol. Asimismo, una vez abierto, puede conservarse hasta 2 meses incluso más, ya que la caja impide la entrada de aire y el paso de los rayos solares.

Además, otros aspectos a destacar son la realización de controles de calidad de sus productos al menos una vez al mes y el envío gratuito en todos los pedidos, sin coste extra por portes a toda España peninsular, las muchas reseñas de clientes satisfechos a lo largo del tiempo así como una gran variedad de métodos de pago garantizan la seguridad de la operación.

El Bag in Box de vino, ¿Qué es? El sistema de líquidos en brik es uno de los métodos de envasado más utilizados del mundo debido a su menor coste de producción y transporte. Inspirándose en este, el Bag in Box es un sistema de llenado y consumo de líquidos que consta de una caja reciclable de cartón, una bolsa hermética reutilizable y un grifo antigoteo, el cual cuenta con extraordinarias propiedades de conservación debido al envasado al vacío.

De este modo, entre las ventajas de este método es posible mencionar el factor ecológico, ya que los envases ser 100 % reciclables y están fabricados con materiales reciclados, además de la reducción del peligro de roturas durante su transporte, así como la posibilidad de apilarlos y ocupar menos espacio.

Por lo tanto, Vinoenbox.com no solo ofrece un formato ecológico, útil y cómodo, sino también vino de gran calidad, ideal para acompañar con una copa comidas y cenas.



