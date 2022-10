¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Comprar una vivienda es una decisión muy importante, la cual representa una significativa inversión a largo plazo.

Es por ello que, antes de hacer una elección, se debe analizar cada oferta y valorar su respectiva propiedad, ya que sus condiciones incidirán sobre la calidad de vida de sus futuros habitantes.

Una de las herramientas más útiles, en ese sentido, es la innovadora oficina digital de Piso On. En esta plataforma, los usuarios cuentan con una extensa variedad de propiedades inmobiliarias en oferta, además de toda la información que necesitan para realizar un análisis adecuado antes de comprar una vivienda.

Las pautas clave a considerar al elegir una vivienda Para tomar una decisión adecuada en el momento de comprar una vivienda, hay que analizar varios aspectos en relación tanto con las características de la propiedad, como con las propias necesidades del comprador. Entre estas últimas, por ejemplo, es importante fijar bien el presupuesto y el financiamiento hipotecario, para seleccionar ofertas solo dentro de este rango. También es importante examinar el espacio que necesitará la familia, en relación con el número de habitaciones, zonas de parking e incluso jardín o áreas para mascotas, según el caso.

Por otro lado, al analizar las ofertas es importante tener en cuenta varios aspectos sobre cada propiedad. Uno de los más importantes es asegurarse de que esté libre de cargas, deudas o cualquier tipo de pasivo.

También es importante analizar la ubicación de la propiedad y el barrio circundante, para averiguar las opciones de transporte, servicios y establecimientos educativos que se tienen al alcance. Además, es fundamental examinar la calidad de las estructuras, acabados y orientación de la edificación, ya que todos estos aspectos inciden sobre la calidad de vida de sus habitantes.

En este contexto, Piso On representa una asistencia precisa y adecuada, que proporciona la información necesaria para analizar todos estos aspectos.

El mejor aliado en la adquisición de una vivienda propia Una de las ventajas que representa Piso On radica en la extensa información que aporta, en cada anuncio, sobre la respectiva propiedad en venta. Estos datos incluyen imágenes de las zonas interiores, ubicación y alrededores del inmueble, así como una descripción detallada de sus características, como su extensión total, área útil, número de habitaciones e instalaciones de servicios con los que cuenta, entre otros aspectos importantes.

Sin embargo, lo que más destaca en esta oficina inmobiliaria es la extensa gama de servicios que facilita su equipo especializado, compuesto por 18 profesionales con amplia experiencia en este sector, quienes ofrecen atención personalizada en cada operación inmobiliaria. Una vez que el cliente toma su decisión, este equipo se encarga de asistir en todas las gestiones de la adquisición, como la búsqueda de soluciones financieras, los diferentes aspectos jurídicos e incluso la tramitación del certificado energético de la propiedad, además de un completo servicio posventa. Estas y otras innovaciones de esta agencia inmobiliaria la convierten en un gran aliado a la hora de comprar una vivienda.



