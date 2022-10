¡Viva España! A todos los españoles de bien Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 12 de octubre de 2022, 11:05 h (CET) Al gran Pueblo que dio la vuelta al mundo, formando parte de gloriosos hechos, no le arredran políticos estrechos que aspiran a hundirla en lo profundo.

Pues no teme al comunismo inmundo, ni a hombres malvados satisfechos de violar los básicos derechos, ni a catetos de corte furibundo.

España será siempre de las gentes, patrióticas, valientes, generosas sencillas, solidarias y decentes.

Que desean vivir en armonía, recordando las gestas más hermosas y al amparo de nuestra Monarquía.

