`Samaniego in wine´ reúne en Rioja Alavesa a grandes amantes del vino

miércoles, 12 de octubre de 2022, 09:06 h (CET) El evento (viernes, 28 de octubre) está impulsado por ocho renombradas bodegas: Heredad de Aduna, Alútiz, Amaren, Baigorri, Bello Berganzo, Ostatu, Pascual Larrieta y Remírez de Ganuza Samaniego in wine es un singular evento que promueven ocho significadas bodegas ubicadas en esta localidad de Rioja Alavesa con el fin de reunir y premiar en exclusiva con sus mejores elaboraciones a grandes amantes del vino. Además de sus creaciones más notables podrán disfrutar de una experiencia gastronómica excelente en un enclave privilegiado: el Hotel Palacio de Samaniego.

Los vinos de esta región, especialmente las casi 500 hectáreas de viñedo que representan estas ocho bodegas, deben su fama mundial a que la zona tiene un microclima único fruto de la confluencia del clima atlántico y mediterráneo, con gran influencia del primero. Con la Sierra de Cantabria al norte y delimitada al sur con el río Ebro, esta prestigiosa comarca, de suelos predominantemente de origen arcilloso calcáreo, es el lugar ideal para el desarrollo de un viñedo de la más alta calidad.

Las ocho bodegas impulsoras de la primera edición de Samaniego in wine (Heredad de Aduna, Alútiz, Amaren, Baigorri, Bello Berganzo, Ostatu, Pascual Larrieta y Remírez de Ganuza) quieren compartir con los amantes del vino, con el mundo entero, el contexto que explica la calidad de sus vinos. "¿Qué mejor para ello que venir a disfrutar de una experiencia única y exclusiva? Que caten vinos de las ocho familias y disfruten de un maridaje gastronómico en un incomparable marco como son los jardines del Hotel Boutique Palacio de Samaniego y de la mano del prestigioso chef Bruno Coelho", afirman desde la organización.

Samaniego in wine ha levantado una gran expectación. "Rinde homenaje a siglos de dedicación familiar al mundo del vino en esta región. Hace justicia a quienes se dedican a cuidar del campo, costumbres y culturas ancestrales mirando al futuro de tú a tú. Permite atraer todas las miradas y gritar a los cuatro vientos el orgulloso de hacer año tras año vinos que gustan, aprecian y sorprenden en el mundo entero", agregan.

Para tomar parte de este evento exclusivo es preceptivo inscribirse en la página web www.samaniegoinwine.com. Tan solo hay 70 tickets disponibles.

Samaniego, un pueblo de cuento

Es un pequeño pueblo de 308 habitantes situado al sur de Álava, a 44 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, y próxima a Logroño. Está en pleno corazón de Rioja Alavesa a los pies de la Sierra Cantabria.

Tiene una altitud de 572 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 10,6 kilómetros cuadrados que recoge la división del pueblo en dos partes. Por un lado, la parte urbana constituida mayormente por hogares familiares conservados en muy buen estado y, por otro, un entorno contemplado de bodegas con gran historia.

