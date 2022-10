NeckMinimo, una prenda cómoda y elegante Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 12:56 h (CET)

El cuello de tortuga nació en el siglo XIX, como una propuesta unisex de moda deportiva. Pero fue en los años 70 cuando ganó popularidad con mucha fuerza, en especial para ser usado en climas y temporadas frías. Aun así, un aspecto que tiene en contra es que, para muchos, resulta muy incómodo y asfixiante.

Este hecho ha impulsado a la empresa NeckMinimo a crear un nuevo concepto de prenda que sirve de alternativa al uso del engorroso jersey cuello alto o las bufandas. Se trata de un producto patentado que se integra discretamente a la ropa, permitiendo mantener un estilo sencillo, elegante y completamente chic.

NeckMinimo puede usarse en toda situación y con cualquier look El jersey de cuello alto es una de las prendas más elegantes, tanto del armario masculino como del femenino. Sin embargo, no todos los amantes de estas piezas se animan a llevarlas frecuentemente por la incomodidad que supone quitárselas una vez que las temperaturas cambian. Otro inconveniente bastante común en este tipo de atuendos es encontrar uno lo suficientemente cómodo y agradable a la piel. En especial, cuando se trata del cuello, una zona bastante sensible y propensa a irritaciones.

Estos aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de crear NeckMinimo, minimizando el jersey de cuello alto para dar lugar a una prenda fácil de llevar. Puede ser usada para realizar cualquier tipo de actividad, ya sea tomar un café, ir en el metro, un paseo en moto, en barco, ir al trabajo o realizar prácticas deportivas al aire libre.

Para la confección de este producto se emplea hilo italiano de la máxima calidad. Como resultado, se obtiene una prenda dedicada a hombres y mujeres con estilo, sin miedo a probar cosas nuevas y con una necesidad clara, abrigar su cuello en los días fríos.

Prenda versátil y cómoda, para todos los miembros de la familia NeckMinimo viste y abriga a hombres, mujeres y niños. Se integra de manera discreta a la ropa y se camufla sin alterar el estilo. Gracias a ello, puede ser usada con polos, camisas, blusas, camisetas y vestidos de cuello caja o camiseros. De este modo, aporta ese toque elegante del jersey de cuello alto, pero sin la incomodidad de lidiar con las mangas. Además, puede ser retirada de manera fácil al entrar en ambientes cálidos y cargados.

El producto que ofrece NeckMinimo es innovador, único y de calidad, que nace con el propósito de revolucionar el sector de la moda. Esta prenda reinventa los jerséis de cuello alto, sacando el máximo beneficio a su uso y minimizando las desventajas que presenta.



