Las principales razones de la caída del cabello en otoño, por Bibefy

La caída del cabello en otoño es algo muy habitual. La razón es que, en esta estación del año, hay un porcentaje significativo de folículos pilosos que se encuentran en fase telógena o de descanso.

Este proceso dura un tiempo aproximado de dos o tres meses. Después, el pelo empieza a regenerarse de forma natural. No obstante, es importante destacar que, durante la época otoñal, la melena también sufre por las bajadas de temperatura y el aumento de la humedad en el ambiente. Los expertos consideran natural la pérdida diaria de entre 50 y 150 cabellos. En ese sentido, es imprescindible optar por una buena rutina capilar e incorporar productos de máxima calidad. Los mismos se pueden adquirir en lugares como Bibefy, un marketplace que destaca por ofrecer productos de calidad a precios competitivos.

Todo lo que se puede encontrar en Bibefy para la caída del cabello en otoño Son muchas las personas que sufren de caída del cabello en otoño, pero adicionalmente, el clima que se vive en esta época da paso al debilitamiento del pelo, a la aparición de electricidad estática y a la pérdida de densidad.

Quienes quieren devolverle la vitalidad a su pelo, pueden visitar el marketplace Bibefy, donde se encuentran una diversidad de tratamientos para todas las necesidades y en diferentes presentaciones. Por un lado, disponen de complementos alimenticios como las cápsulas Forzapel, las cuales contienen vitaminas B, D y C, aminoácidos y minerales que contribuyen a la nutrición del cabello, fortaleciéndolo y devolviéndole el brillo. Otra de las alternativas son las cápsulas Levatrig, ricas en levadura viva de cerveza, germen de trigo, vitaminas A, C y E, zinc, cobre y manganeso, todos ellos ingredientes que participan activamente en la recuperación capilar, dérmica y de las uñas.

Otros tratamientos de gran eficacia Por otra parte, en el marketplace hay disponibles champús de máxima calidad como el Rhatma, considerado un regenerador y purificador indicado especialmente para frenar la caída del cabello, para eliminar la caspa y el exceso de grasa y para regenerar el cuero cabelludo. Este producto contiene minerales bioactivos, complejo vitamínico, complejo vegetal antioxidante, entre otras cosas muy beneficiosas para la cabellera.

Otra de las terapias más buscadas es el pack anti-caída capilar de la marca Nuggela & Sulé en formato de ampollas, una solución a base de glucógeno marino y extracto de cebolla roja que detiene la caída del pelo para estimular su crecimiento. Adicionalmente, aporta volumen y brillo.

Algunas recomendaciones adicionales para cuidar el cabello en otoño Además, según exponen los expertos, en otoño también se recomienda cortar el cabello, peinarlo con cepillos de cerdas naturales, evitar secadores y planchas y tener una alimentación sana y balanceada.



