Soluciones de investigación para bajas laborales psicológicas, de la mano de Grupo NEOX

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El absentismo laboral en España ha alcanzado cifras récord durante el primer trimestre de 2022, superando en más de un 40 % las cifras promedio para estas fechas del año pasado, según los datos analizados. Más de un millón de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo de media cada día.

El año de la pandemia disparó la tasa de bajas laborales hasta el 7,1 %, la mayor marca de los últimos 20 años. La cifra se traduce en unos 1.700 millones de horas laborales perdidas que han costado 36.900 millones de euros a la economía española, un 3,3 % del PIB. Solo en lo que va de año, la Administración ha comprometido más de medio millón de euros para distintas agencias de investigadores con el encargo de que vigilen a trabajadores de baja.

Efectivamente, algo falla en el sistema público de salud. Los datos expuestos hacen pensar en la posible crisis de la eficiencia en la gestión de estos episodios de absentismo. El propio Estado tiene en sus manos optimizar estos recursos, pero la laxitud impera, de momento.

Bajas laborales psicológicas y los nuevos criterios judiciales Grupo NEOX Detectives Privados está especializado en este tipo de incidencias, y muchas veces l@s trabajadores de las empresas utilizan la situación de baja por incapacidad temporal aduciendo síntomas de ansiedad o depresión para iniciar y mantener un contencioso con su jefe. Es relativamente fácil mentir ante un médico de familia y fingir un estado depresivo que no se da. Luego todo vale. Con la excusa de actividades de ocio, esparcimiento y lúdicas, en fin, terapéuticas, la jurisprudencia venía tolerando estas actividades y argumentaban la compatibilidad de las mismas con la situación de IT. Sin embargo, una reciente sentencia del TSJ de Madrid, de 22 de junio de 2022, parece querer poner fin a esta interpretación extensiva: Juan (nombre inventado para salvaguardar la identidad de la persona objeto de la sentencia) tenía diagnosticado un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo y su médico le recetó escitalopram y lorazepam. Como la baja se presumía de larga duración y ante las sospechas fundadas que albergaban, la empresa contrató los servicios de un despacho de detectives, el cual efectuó una observación sobre Juan y pudo constatar que, un par de días, estuvo en el bar, tomando botellines de cerveza, hasta un total de 7 u 8. Además, se le observó una conducta desinhiba, divertida y en algún momento incluso se subió a caballito a la espalda de su compañero. Con estos hechos, vertidos al oportuno Informe de Investigación por parte del despacho de detectives, la empresa formuló despido disciplinario y se llegó a juicio. Finalmente, el TSJ de Madrid considera que la ingesta de alcohol se presenta, en este caso, como causa de despido procedente, ya que puede producir efectos secundarios graves y provocar retraso en la curación al estar el trabajador en tratamiento con antidepresivos y benzodiacepinas, por ello, es una conducta que perturba su tratamiento, y el recurso (el de improcedencia del despido) debe ser desestimado.

Detectives privados de una agencia con experiencia en situaciones laborales Grupo NEOX es un despacho de detectives, legalmente habilitado y con gran experiencia que viene ayudando a particulares y empresas haciéndoles llegar la verdad sobre determinados hechos o conductas, en el entorno familiar, laboral y/o económico. Esto incluye soluciones de investigación para bajas laborales psicológicas producidas en pequeñas, medianas y grandes empresas.



