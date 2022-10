La importancia de contar con una buena cerradura para evitar a los okupas Emprendedores de Hoy

Existen diversos tipos de cerraduras que, a su vez, ofrecen diferentes niveles de seguridad. Actualmente, los modelos con altos estándares de protección son los más indicados para las puertas de acceso a una propiedad. Esto se debe al auge de los problemas con los okupas en todo el territorio español.

El equipo experto de la firma especializada Casellas Cerrajeros 24H, que trabaja en Barcelona, asegura que este tema le ha sumado importancia a las cerraduras. Mientras mayores prestaciones de seguridad tengan estos elementos, menos susceptibles serán las casas o pisos de ser ocupados irregularmente por personas ajenas a esas propiedades.

¿Cuáles son los beneficios de contar con una buena cerradura para evitar a los okupas? El tema de los okupas se está volviendo cada vez más difícil de gestionar para autoridades policiales y para el sistema de justicia en España. En 2020, la Fiscalía General del Estado emitió un documento para enfrentar la ocupación irregular de viviendas. Aunque el Ministerio del Interior se comprometió con su ejecución, 2 años después, las cifras de casos siguen aumentando.

En Murcia, el propietario de un chalet encontró okupas en su vivienda tras volver de vacaciones. Los encontró bañándose en la piscina y les exigió que se fueran. Ahora enfrenta una posible denuncia por coacción y de ser declarado culpable, podría ir a la cárcel de 6 meses a 3 años y tendría que pagar multas económicas considerables.

Una de las medidas de prevención más efectivas para que no pasen situaciones como la anterior es incrementar los niveles de seguridad en los inmuebles. Casellas Cerrajeros 24H afirma que las buenas cerraduras son un excelente elemento disuasivo para evitar intrusiones que luego suelen salir muy caras. Una buena cerradura dificulta el acceso a una vivienda y persuade a los okupas a buscar un blanco más vulnerable.

Las opciones que ofrece la tecnología actual El equipo de Casellas Cerrajeros 24H está conformado por un grupo de técnicos especializados familiarizados con los más avanzados productos de cerrajería. Actualmente, las cerraduras electrónicas o inteligentes son la tendencia en el mercado por sus múltiples ventajas. Una de ellas es que el usuario no necesita llaves para entrar a la propiedad.

Los especialistas de la firma explican que algunos modelos incluso se pueden configurar desde el móvil gracias a una aplicación. Otros utilizan códigos de seguridad y un teclado digital en la propia pieza o un lector de huellas dactilares para abrir la puerta. En estos casos, los pomos y cilindros están conectados a un sistema de pasadores que son el verdadero escudo de la casa.

Un elemento que destacan los técnicos de Casellas Cerrajeros 24H es que con el personal adecuado, la sustitución de cerraduras no es una tarea difícil. Existen muchos modelos, marcas y costes que se adaptan a cualquier presupuesto, y con estos especialistas, disponibles las 24 horas de todos los días de la semana, los costes de mano de obra también son muy accesibles.



