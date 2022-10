Cómo no volver a endeudarse tras usar la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Con el objetivo de lograr que las personas físicas hagan frente a sus deudas y regularicen su situación financiera, desde el año 2015 rige en España un mecanismo legal denominado Ley de Segunda Oportunidad.

Dicho proceso administrativo permite a todas las personas físicas, ya sean pensionistas, autónomos, empresarios, trabajadores por cuenta ajena o parados, negociar la cancelación de las deudas a través de planes de pago accesibles, como los que ayuda a conseguir Quita Deudas. Este despacho jurídico cuenta con un equipo de profesionales capaz de garantizar el éxito en todas las gestiones referidas a la ley.

No endeudarse de nuevo gracias a este mecanismo Todas las personas que se encuentren en estado de deuda pueden acceder a la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una normativa que, como indica su nombre, permite a los interesados tener un nuevo comienzo y encarrilar su vida tras un fracaso económico. Con esta legislación es posible deshacerse de todas las deudas solicitadas por los individuos, con el requisito de demostrar que no se está en condiciones de pagarlas.

En este sentido, el equipo de expertos de Quita Deudas cuenta con una gran cantidad de casos de éxito en las gestiones del proceso de acogida a la ley, y brinda una serie de consejos para no recaer en un endeudamiento.

En principio, los profesionales sugieren que las deudas mensuales de las personas no deben superar el 30 % de su sueldo. En segundo lugar, indican que es importante que los usuarios de tarjetas de crédito las utilicen lo mínimo e indispensable y, en lo posible, sin intereses. Por último, desde la firma indican que es fundamental planificar un presupuesto mensual para medir la capacidad de pago, es decir, si se desea comprar algo, pero ya se sobrepasó el límite de ese período, se puede presupuestar para el mes siguiente.

Otro aspecto que es necesario señalar de esta legislación es que, aunque es posible acogerse a la ley más de una vez, uno de sus requisitos es no haberlo hecho en la última década; o sea, una vez aplicada deben pasar al menos 10 años para volver a recurrir a ella.

Sus casos de éxito avalan este servicio de asesoramiento Si bien la Ley de la Segunda Oportunidad se aplica en Europa desde hace más de 25 años, con altos índices de efectividad, en España entró en vigencia en 2015 y, desde entonces, el equipo que integra Quita Deudas se ha dedicado a ofrecer soluciones personalizadas, contemplando las complejidades de cada caso.

De este modo, los expertos de la compañía, incluyendo asesores jurídicos, economistas, abogados y financieros, buscan la mejor solución para el pago de las deudas de sus clientes a través de un sistema de cuotas económicas. Así, los profesionales se encargan de gestionar la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, con el objetivo de que las personas puedan usar su dinero no para pagar deudas, sino para tener tranquilidad y proyectar un nuevo comienzo libre de endeudamiento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La máquina de cobro de Cashlogy para el cobro de dinero en efectivo Las principales razones de la caída del cabello en otoño, por Bibefy Soluciones de investigación para bajas laborales psicológicas, de la mano de Grupo NEOX Nova Argonautica dispone de calibrated chain galvanized Persianas baratas de alta calidad, en Mosquiteras Baratas