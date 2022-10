¿Cómo escoger las mejores tarifas de gas este otoño?, por Tarífalo Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque el gobierno ha anunciado que a partir de octubre reducirá el IVA a las tarifas de gas, los precios no dejarán de ser elevados. Este septiembre, el Ejecutivo anunció que la alícuota descenderá del 21 % actual a un 5 %, desde octubre hasta diciembre.

No se descarta que la medida se extienda hasta enero e incluso más, según informa el comparador especializado Tarífalo, que recomienda estar atentos sobre la nueva facturación.

El objetivo fundamental que se ha anunciado desde el Palacio de La Moncloa es el de ayudar a los consumidores con las alzas energéticas invernales.

Escoger la mejor tarifa de gas este otoño es necesario El comparador Tarífalo recuerda que al gobierno le llevó casi un año tomar una decisión que incidiera directamente en la tarifa de gas. La medida supondrá un ahorro promedio de entre 12 y 26 euros por factura, dependiendo si el tipo de contrato es regulado o no. Esto implicará pagar un 9 % menos por concepto de gas, tomando en cuenta que también se activará un nuevo aumento del 5 %.

Los expertos de Tarífalo explican que el nuevo incremento corresponde al cálculo trimestral que toma en cuenta los precios internacionales de este combustible. Añaden que, en ese contexto, el mercado ha sido muy volátil debido al tema Rusia-Ucrania y las consecuencias se notarán el próximo invierno, la época de mayor consumo.

Considerando todas esas condicionantes, el comparador de precios afirma que hoy más que nunca es necesario escoger la mejor tarifa. Sostienen que hay una importante cantidad de empresas proveedoras y cada una de ellas controla varios tipos de contrato. Eso significa que hay unas compañías y contratos que se adaptan mejor a un consumidor que otro.

Recomendaciones para seleccionar la mejor tarifa de gas este otoño Tarífalo es un comparador de tarifas de gas y electricidad que proporciona de manera rápida y precisa la mejor opción para los consumidores. A través de su web, el interesado en sus servicios puede conocer cuál es la empresa que más le conviene comparando sus precios y servicios. Para ello, controlan una relación de tarifas que aseguran que está permanentemente actualizada.

Según estos especialistas, lo primero que debe tomar en cuenta todo usuario es conocerse como consumidor. Determinar objetivamente sus necesidades de gas, localización de su casa o empresa y sus preferencias. También se debe ser consciente de que existe un mercado regulado y otro libre. En el primero, el gobierno fija la tarifa de gas en función de parámetros sociales y de mercado.

En el mercado libre, las empresas son las que colocan las tarifas, pero pueden competir entre sí otorgando descuentos y haciendo promociones. También suelen existir condiciones de permanencia, penalizaciones, productos añadidos y revisiones de precios. Como son muchas las variables a considerar, lo más aconsejable es aprovechar los servicios de un comparador antes de tomar una decisión.



