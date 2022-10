Isabel Lamadrid, una marca española de joyas artesanas disponible en la boutique del Museo del Louvre Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El Museo del Louvre es un espacio icónico del arte y la cultura, hogar de grandes obras artísticas de la historia como La Gioconda o la Victoria alada de Samotracia. No obstante, también destaca por su boutique de exclusivos productos, que ofrece a los visitantes una cómoda zona para descansar o comprar un recuerdo de su visita.

Una marca española de joyería destaca en esta zona comercial gracias a sus joyas artesanas con diseño propio, que recogen el estilo de las antiguas culturas mediterráneas. Se trata de Isabel Lamadrid, la cual ha conquistado el Museo del Louvre con sus productos.

Joyería que reúne lo mejor de las antiguas culturas mediterráneas Isabel Lamadrid es una marca de joyería nacida 13 años atrás, con una identidad propia que se plasma en cada uno de sus artículos; en estos se recogen matices orfebres de varias culturas mediterráneas, como fenicios, griegos, bizantinos, etc. Según Isabel Lamadrid, licenciada en Bellas Artes y creadora de esta marca, el estilo de estas diversas culturas, en joyería, es notoriamente atemporal, sus rasgos particulares y conceptos estéticos no dejan de cautivar, pese al paso del tiempo y el surgimiento de distintas modas.

Ese toque particular en estas piezas, cuya estética transciende fronteras temporales y espaciales, llamó profundamente la atención de las compradoras del Louvre en el BIJORHCA, un encuentro internacional de joyería. En este destacado evento, las creaciones de la diseñadora española convencieron a las representantes del museo francés de establecer una colaboración. Desde entonces, las joyas artesanas con diseño propio de Isabel Lamadrid comparten escena con las insignes obras artísticas y arqueológicas que acoge este museo.

La calidad de un producto que no pasa de moda La formación artística de Isabel Lamadrid nutre su visión y estilo estético en la joyería. A la vez, se define a sí misma como trotamundos, debido a su amplia experiencia viajando por diversos países, principalmente como cineasta publicitaria y realizadora de documentales. Esta experiencia alimenta esa visión que aporta un toque único a sus joyas artesanas de diseño propio, las cuales no solo destacan por su estética, sino también por su precio y calidad.

Los pilares en la filosofía de esta marca son el diseño, la calidad en los materiales y el mejor precio para el consumidor. Es por ello que sus productos, además de ofrecer precios altamente competitivos, se fabrican fundamentalmente con materiales nobles, como piedras semipreciosas de alta calidad, cortadas según el diseño de cada joya, y un chapado en oro de dos micrómetros de grosor, revestido mediante la tecnología e-coting. Este mecanismo aplica una pátina sobre el chapado, lo que genera un sellado que extiende su duración, para que sus usuarios pueden disfrutar durante mucho más tiempo del esplendor de estas joyas.

Los variados modelos de joyas artesanas con diseño propio que ha creado Isabel Lamadrid se pueden adquirir tanto en la boutique del Louvre como a través de su página web.



