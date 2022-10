Segur Classic permite asegurar un vehículo clásico a todo riesgo y con el valor pactado del coche Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 12:25 h (CET)

Un seguro especial para vehículos especiales Según un estudio de la revista Scientific American, los coches han sido siempre un símbolo de independencia y de libre elección. Se constituyen como un esencial en la vida de muchos desde una perspectiva práctica, pero ya no solo por trabajo, sino también por placer. La gente ama las experiencias vividas a bordo de su vehículo, por el recuerdo de las cosas que han hecho y por los lugares que han visitado gracias a él. El siglo XX ha dejado numerosos tesoros automovilísticos que, a día de hoy, tienen un valor incalculable. La exclusividad y la singularidad de sus modelos y la historia que guardan tras sus aventuras los convierten en un bien de gran valor y, como tales, deben tener un seguro a todo riesgo para conservarlos y disfrutarlos con la mayor seguridad y comodidad.

«Asegurar un clásico es asegurar miles de historias» Segur Classic nace de la inquietud, la pasión y el amor por los vehículos clásicos e históricos. Especialistas en seguros desde el año 2009, se han convertido en una compañía de referencia para los grandes amantes de las joyas del motor. Ofrecen una excelente relación, coberturas, servicio y precio del mercado. Al tratarse de un pack cerrado, diseñado y negociado especialmente para coches clásicos, ofrecen un sinfín de opiniones por una tarifa mucho más baja.

Coberturas para vehículos clásicos, para robo e incendios y ahora también a todo riego y sin límites. Ser propietario de un coche clásico, es una experiencia especial, y conducirlos aún más, por lo que no hay que correr riesgos innecesarios.

El seguro que presenta Segur Classic es una de las mejores opciones para esos imprevistos que vienen sin pensarlo. Con la garantía de que cubre los daños propios, se presenta una cobertura que ofrece la máxima estabilidad y con un buen respaldo ante cualquier accidente.

¿Cómo es el seguro para vehículos a valor pactado de Segur Classic? Desde la marca aseguradora y sus partners otorgan a los vehículos clásicos un tratamiento de obra de arte, con verdaderos expertos en la materia y coberturas específicas para los riesgos a los que se exponen, garantizando por escrito e incluido en póliza el valor pactado del vehículo para siniestro total.

El seguro de Segur Classic de vehículo a Valor Pactado para clásicos es el mismo seguro del que disponen algunas de las mayores colecciones de vehículos clásicos de Europa.

¿Por qué contratar el seguro a todo riesgo? Todo riesgo Esta nueva cobertura garantiza los daños propios producidos con una franquicia de 600 € incluso en circulación.

Valor Convencido Para la marca, el vehículo clásico es una obra de arte y, como tal, no está sujeto a depreciación por el paso del tiempo.

Sin sorpresas en el precio La compañía garantiza el precio final del seguro a todo riesgo, franquicia de 600 € y con valor pactado, sin tener que dar ningún dato personal y con solo 5 segundos desde la página web. Desde 260 € y como máximo 299 €.

Sin restricciones Se puede circular tanto como se quiera y por cualquier país europeo o integrante del convenido internacional de seguro (carta verde).

Sin penalizaciones No se aplican aumentos de prima por tener siniestros.

Rapidez Un servicio de siniestros con garantía de servicio especializado y exclusivo.

Asistencia 24h Con posibilidad de contratar asistencia ilimitada. Además, tanto la compañía como Segur Classic disponen de un servicio de 24h durante toda la semana para solventar cualquier problema.

El Club del seguro para coche clásico Los usuarios se pueden unir al Club destinado a satisfacer todas las necesidades relacionadas con los automóviles clásicos para no perderse ninguna novedad o noticia relacionada con su mayor afición, el automovilismo clásico.

La aseguradora proporciona todo un equipo de especialistas en clásicos que aseguran que ante cualquier situación el vehículo clásico no solo disponga de un seguro exclusivo, sino que el usuario, como conductor, tenga la garantía de que en Segur Classic, se preocupan de la protección del vehículo clásico para que, gracias a su compromiso, se pueda disfrutar de unas vacaciones tranquilas.



